Боевики "ЛНР" почти год удерживают украинского студента - правозащитники

Студента второго курса колледжа культуры и искусств задержали 24 августа 2018 года в Луганске.

Боевики поддерживаемой Россией группировки "ЛНР" удерживают Сергея Русинова, студента с проукраинскими настроениями.

Об этом сообщила "Восточная правозащитная группа", передает Радио Свобода.

По ее данным, студента второго курса колледжа культуры и искусств задержали 24 августа 2018 года в Луганске.

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"По нашей информации, парень просто был активным пользователям в социальных сетях и лайками поддерживал проукраинские посты. Так называемый суд "ЛНР" приговорил Сергея Русинова к шести годам лишения свободы и отправил его в Славяносербскую исправительную колонию №60. Сергей не внесен в списки на обмен, о нем мало кто знает, но парень искренне верит и поддерживает Украину", – пишут правозащитники в Facebook.

"Восточная правозащитная группа" отметила, что Русинову инкриминируют организацию деятельности террористической группы.

Как сообщал УНИАН, по данным Службы безопасности Украины, пророссийские боевики незаконно удерживают в заключении в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей 223 человека. Еще 258 человек, согласно данным информационного учета, числятся пропавшими без вести.