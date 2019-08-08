Боевики незаконно удерживают на Донбассе 223 человека - СБУ

Еще 258 человек, согласно данным информационного учета, числятся пропавшими без вести.

Пророссийские боевики незаконно удерживают в заключении в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей 223 человека.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на ответ Службы безопасности Украины.

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Так, по данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц на оккупированной территории Донбасса, еще 258 человек числятся пропавшими без вести.

Как сообщал УНИАН, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что в местах лишения свободы в Российской Федерации и на территории оккупированного Крыма находятся 126 украинцев, которых Украина хочет освободить.