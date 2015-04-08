СБУ предотвратила незаконный вывоз из Украины военных авиадвигателей

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Отмечается, что товары двойного назначения, которые подлежат государственному экспортному контролю, пытались передать в одну из стран ближнего зарубежья чиновники киевского коммерческого предприятия.

«В конце февраля с. г. злоумышленники доставили авиаагрегаты к таможенному посту «Западный» в Киеве. Разрешение Государственной службы экспортного контроля Украины для отправки груза за границу отсутствовало, поэтому правоохранители запретили экспорт запчастей», - говорится в сообщении.

Читайте такжеСБУ не допустила продажу 19 украинских вертолетов в РоссиюСпециалисты Министерства обороны Украины подтвердили, что изъятые авиадвигатели предназначены для использования как в гражданской так и в военной сфере.

Следователями Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области начато уголовное производство по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие.