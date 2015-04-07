Порошенко хочет создать наблюдательные пункты в буферной зоне на Донбассе

Об этом сообщает пресс-служба главы государства по итогам заседания Военного кабинета СНБО.

«Петр Порошенко также отметил необходимость создания наблюденных пунктов в буферной зоне на наиболее опасных участках. В частности, речь идет о Донецком аэропорте, Авдеевке, Песках, Широкино», - говорится в сообщении.

Кроме того, как подчеркнул президент, должна быть обеспечена детальная дорожная карта по международной миротворческой миссии для ускорения процесса начала ее работы в Украине.

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Как отмечается, глава государства также инициировал рассмотрение вопроса относительно усиления взаимодействия украинских Вооруженных Сил и Службы безопасности с мониторинговой миссией ОБСЕ.

«Настаиваю на исключительной важности координации со специальной мониторинговой миссией ОБСЕ, чтобы доказать неукоснительное соблюдение украинскими Вооруженными Силами приказов Верховного Главнокомандующего и Минских договоренностей», - сказал Порошенко.

По его словам, необходимо показать всему миру, что украинская сторона выполняет взятые обязательства. Одновременно поддерживаемые Россией боевики и регулярные силы РФ нарушают договоренности: не отводят технику и артиллерию, происходят обстрелы из 120 мм минометов, фиксируются отдельные случаи применения танковых подразделений.

Отдельно президент отметил, что должна быть повышена интенсивность работы и давления в вопросе освобождения всех заложников.