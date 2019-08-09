Трое задержанных за контрабанду кокаина участников международной группировки вышли на свободу

Вячеслав Аброськин предупредил американских партнеров о возможных рисках, связанных с выездом этих лиц за пределы страны.

Трое из девяти задержанных в Киеве за контрабанду кокаина участников международной преступной группировки вышли на свободу.

Об этом заявил первый заместитель начальника Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на встрече с атташе Варшавского офиса Администрации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (DEA) Министерства юстиции США Джейсоном Шумахером и специальным агентом DEA Робертом Нортоном, сообщили в Департаменте коммуникации Нацполиции.

Аброськин напомнил, что всем девяти задержанным суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, размер которого колебался от 3 до 100 млн гривен.

Он сообщил, что двое подозреваемых, среди которых и организатор, внесли залог, в дальнейшем суд изменил им меру пресечения на домашний арест в ночное время суток без применения электронных средств контроля. Кроме того, подозреваемым изменен размер залога - до 500 тысяч гривен.

Еще одному фигуранту дела, добавил Аброськин, суд изменил размер залога с 3 миллионов гривен на 570 тысяч гривен. Применение электронного средства контроля в отношении него тоже не предусмотрено. Этот подозреваемый также уплатил залог.

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Таким образом, отметил Аброськин, из-под стражи вышли три фигуранта дела.

Еще одному подозреваемому суд изменил размер залога с 26 до 3 миллионов.

Аброськин отметил, что среди задержанных злоумышленников есть гражданин Украины, который находился на свободе, хотя и фигурирует в уголовном производстве по факту умышленного убийства. Кроме того, были задержаны граждане Российской Федерации, Великобритании и подданный Королевства Нидерланды.

В частности, гражданин РФ находится в международном розыске за совершение наркопреступлений. Гражданин Великобритании, по информации правоохранительных органов этой страны, 14 раз привлекался к ответственности за совершение 28 уголовных преступлений, среди которых - преступления против собственности, общественного порядка, а также наркопреступления. Гражданин Нидерландов привлекался на родине к ответственности за контрабанду 800 кг кокаина.

В этой связи Аброськин предупредил американских партнеров о возможных рисках, связанных с выездом этих лиц за пределы страны.

В свою очередь Шумахер выразил обеспокоенность такой ситуацией. «В рамках этого расследования мы видим несколько элементов, которые проживают не только в Украине, но и за ее пределами. Могу Вас заверить, что DEA очень внимательно следит за ходом расследования этого дела», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 2 июля начальник Национальной полиции Сергей Князев сообщил, что правоохранители в Киеве изъяли 400 кг кокаина, который попал в Украину из стран Латинской Америки, на общую сумму около 60 млн долларов США.

Князев добавил, что 19 июня правоохранители задержали трех граждан Украины, причастных к транспортировке наркотиков, позже были задержаны граждане Нидерландов и Великобритании. Соорганизатором преступной схемы является гражданин России. К международному синдикату также имеют отношение граждане Турции.

Правоохранители установили, что участники международной преступной группировки осуществляли контрабанду кокаина из стран Латинской Америки в Западную Европу. Также был обнаружен мощный канал поставки кокаина из Колумбии в Украину.