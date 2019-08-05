Зеленский назначил уволенного руководителя ООС Сирского командующим Сухопутных войск ВСУ

Соответствующий указ №578/2019 от 5 августа размещен на сайте главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Сирского командующим Сухопутных войск ВСУ.

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Соответствующий указ №578/2019 от 5 августа размещен на сайте главы государства.

«Назначить генерал-лейтенанта Сирского Александра Станиславовича командующим Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины», - говорится в документе.

До этого указом №576/2019 президент уволил Сергея Попка с должности командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

«Уволить генерал-полковника Попка Сергея Николаевича с должности командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины», - отмечается в указе.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 августа Зеленский уволил Александра Сирского с должности командующего Объединенных сил и назначил на эту должность Владимира Кравченко.

Александр Сирский был назначен на должность командующего Объединенных сил 6 мая 2019 года тогдашним президентом Украины Петром Порошенко.