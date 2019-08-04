Воздушные силы ВСУ отмечают профессиональный праздник: первые лица государства поздравили личный состав и ветеранов

Президент и премьер пожелали всем профессионального роста, крепкого здоровья, благополучия, а главное - мирного неба над Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили личный состав и ветеранов Воздушных сил ВСУ с профессиональным праздником.

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«Это праздник мужественных людей, которые днем и ночью охраняют воздушное пространство Отечества, в сложных условиях осуществляют боевые и учебные вылеты, искусно и оперативно перебрасывают по воздуху на дальние расстояния военнослужащих, вооружение и технику», - говорится в поздравлении главы государства, текст которого размещен на его официальном сайте.

Зеленский поблагодарил весь личный состав Воздушных сил за упорную, самоотверженную службу, мужество и решительность, проявленные при выполнении возложенных задач.

Президент убежден, что благодаря высокому профессиональному мастерству и ответственности военнослужащих этого мощного вида Вооруженных сил небо над Украиной всегда будет мирным, а наш народ - надежно защищенным.

В свою очередь, премьер-министр напомнил, что недавно украинские военные пилоты одержали победу на одном из крупнейших мировых авиашоу "Riat-2019" в Великобритании.

«Для всего государства повышение боевого потенциала и военно-технического уровня военной авиации и противовоздушной обороны является ключевой задачей, поскольку от этого зависит укрепление обороноспособности и надежная защита воздушного пространства Украины. Профессиональные и эффективные Воздушные Силы способны препятствовать намерениям агрессора по осуществлению широкомасштабных наступательных операций», - отметил Гройсман.

Он выразил искреннюю благодарность всем военнослужащим и гражданскому персоналу Воздушных сил за достойную службу, преданность долгу и профессиональное выполнение определенных задач.

Руководители государства пожелали всем профессионального роста, крепкого здоровья, благополучия, а главное - мирного неба над Украиной.

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сирский также поздравил воинов. Поздравление размещено на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

“Уважаемые воины, ветераны и все, кто связывает свою жизнь с Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины от всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздником! Этот день является символом нерушимого связи многих поколений мужественных людей, которые принадлежат к элите Вооруженных Сил Украины. Вы являетесь воплощением чести, доблести и верности, а своими подвигами снискали большое уважение Украинского народа, гарантируя безопасность и нерушимость воздушных границ нашей Отчизны”, - говорится в поздравлении.

День Воздушных Сил ВСУ отмечается согласно Указу Президента от 27 июня 2007 года в первое воскресенье августа.