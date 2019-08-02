На Харьковщине начали дежурство патрули Нацгвардии

На дежурство заступили более 2000 нацгвардейцев.

Сейчас нацгвардейцы следят за порядком в Московском, Основянском и Холодногорском районах Харькова, а также в Харьковском районе области.

Как пишет MediaPort, с 1 августа к охране общественного порядка подключились самостоятельные патрули Национальной гвардии, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

До этого гвардейцы дежурили только вместе с полицейскими.

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«Лето – период активных отпусков, характеризуется большим количеством людей, в частности детей, на улицах городов и сел. Это требует дополнительных сил правоохранителей, в частности с точки зрения превенции нарушений общественного порядка и преступлений», — отметил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

По его данным, на дежурство заступили более 2000 нацгвардейцев. Сформировано 593 патруля: 317 самостоятельных пеших, 104 на патрульных автомобилях, 172 — совместные с полицейскими, 68 — со служебными собаками.

Решение о привлечении гвардейцев будут принимать руководители территориальных подразделений Национальной полиции — в зависимости от оперативной ситуации.

Как уточнил командующий Нацгвардии Николай Балан, гвардейцы продолжат выполнять свои обязанности в зоне ООС и охранять важные государственные объекты. Дежурить на улицах городов будут именно патрульные подразделения.

«В составе Национальной гвардии есть патрульные подразделения, задача которых — участие в охране общественного порядка. Пока мы имеем некоторые недостатки в материальном обеспечены, например — необходимо коммуницировать с Нацполицией. Для этого надо закупить планшеты. Пока мы пользуемся техникой полиции, но уже в 2020 году закроем эти вопросы для комфортного несения службы нашими военнослужащими», — рассказал Балан.

На Харьковщине на дежурство заступили 106 нацгвардейцев с шестью служебными собаками, сообщают в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области. Они будут следить за порядком в Московском, Основянском и Холодногорском районах Харькова, а также в Харьковском районе области.

Патрули Нацгвардии уже подключили к единому Центру управления нарядами ГУНП. В ближайшее время предоставят доступ к информационно-телекоммуникационной системы Нацполиции — это позволит им следить за оперативной обстановкой.

«В дальнейшем планирование маршрутов патрулирования будет проводиться в зависимости от криминогенной ситуации в городе. Гвардейские патрули будут привлекаться в те районы, где обстановка более напряженная, и будут нести службу пять дней в неделю по шесть часов», — рассказали в полиции.

В Министерстве внутренних дел напоминают: нацгвардейцы во время охраны общественного порядка имеют право осуществлять превентивные и полицейские меры принуждения в соответствии с законом «О Национальной полиции». В ст. 31 этого закона говорится о такие превентивные меры:

проверка документов лица;

опрос лица;

поверхностная проверка и осмотр;

остановки транспортного средства;

требование оставить место и ограничения доступа к определенной территории;

ограничение передвижения лица, транспортного средства или фактического владения вещью;

проникновение в жилье или иное владение лица;

проверка соблюдения требований разрешительной системы органов внутренних дел;

применение технических приборов и технических средств, имеющих функции фото - и киносъемки, видеозаписи, средств фото - и киносъемки, видеозаписи;

проверка соблюдения ограничений, установленных законом в отношении лиц, находящихся под административным надзором, и других категорий лиц;

полицейское попечительство.

«Статья 42 Закона Украины «О Национальной полиции» определяет конкретный перечень полицейских мер принуждения: физическое воздействие (сила), применение специальных средств и применение огнестрельного оружия», — добавляют в министерстве.