В Крыму заочно арестовали журналистку

Журналистку Гульсум Халилову оккупанты обвинили в участии в незаконном вооруженном формировании.

Крымскую татарку Гульсум Халилову заочно обвинили в участии в незаконном вооруженном формировании и заочно заключили под стражу.

Об этом сообщила Крымская правозащитная группа в четверг, 1 августа на своей странице в Facebook.

Читайте такжеСуд назначил штрафы 10 крымским татарам, задержанным во время акции у Верховного суда в Москве

Против женщины начато уголовное расследование, о котором она сама узнала только сегодня.

Отмечается, что 12 июля "судья Киевского районного суда" в оккупированном Крыму Денис Диденко заочно рассмотрел ходатайство следователя Федеральной службы безопасности РФ и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для журналистки с момента задержания ее на территории России или в случае экстрадиции Халиловой.

Оккупационные власти инкриминируют журналистке участие в незаконном вооруженном формировании (ст. 208 ч.2 УК РФ).

Как сообщал УНИАН, трех фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" поместили в психиатрическую больницу в аннексированном Россией Крым