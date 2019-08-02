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В Крыму заочно арестовали журналистку

04:02, 02 августа 2019
Общество
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Дело Халиловой рассмотрено заочно 12 июля / фото: Крымская правозащитная группа

Об этом сообщила Крымская правозащитная группа в четверг, 1 августа на своей странице в Facebook.

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Против женщины начато уголовное расследование, о котором она сама узнала только сегодня.

Отмечается, что 12 июля "судья Киевского районного суда" в оккупированном Крыму Денис Диденко заочно рассмотрел ходатайство следователя Федеральной службы безопасности РФ и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для журналистки с момента задержания ее на территории России или в случае экстрадиции Халиловой.

Оккупационные власти инкриминируют журналистке участие в незаконном вооруженном формировании (ст. 208 ч.2 УК РФ).

Как сообщал УНИАН, трех фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" поместили в психиатрическую больницу в аннексированном Россией Крым

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Теги: #крымские татары#Крым