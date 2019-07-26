Трех фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" упекли в психушку в Крыму

Адвокат одного из крымских татар расценивает это как "форму карательной психиатрии".

Трех фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" поместили в психиатрическую больницу в аннексированном Россией Крыму.

Об этом рассказал адвокат Эдем Семедляєв, сообщают "Крым.Реалии".

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Он уточнил, что "не попал в следственный изолятор к своему подзащитному" Арсену Абхаирову, поэтому пошел в психиатрическую больницу, поскольку недавно его знакомили с постановлением стационарной экспертизы.

По словам адвоката, его подзащитный "чувствует себя нормально", однако подчеркивает, что "помещение в психиатрическую больницу его унижает". Семедляєв расценивает это как "форму карательной психиатрии".

"За то, что ребята отказываются сотрудничать со следствием, а не признаются в инкриминируемом им преступлении и не считают себя террористами, они подвергаются такой форме давления, как помещение в психиатрическую больницу", - отметил защитник.

Адвокат уточнил, что, кроме Арсена Абхаирова, в психушке находятся Рустем Емирусеинов и Эскендер Абдулганиев.

Федеральная служба исполнения наказаний России не комментирует информацию о помещения фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" в психушку.

Как сообщал УНИАН, 12 мая 2016 года в оккупированном Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, крымских татар, а также в местном кафе. В результате были задержаны Абсеитов, Меметов, Абильтаров и Мамутов. Их обвинили в участии в деятельности организации "Хизб ут-Тахрир", которая признана в России террористической. В Украине деятельность "Хизб ут-Тахрир" не запрещена.

24 декабря 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Мамутова к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, Абильтарова, Меметова и Абсеитова - к 9 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год. Ни один из фигурантов своей вины не признал. Все указывали на политически мотивированный характер уголовного дела.

11 июля Верховный суд РФ сократил на три месяца сроки заключения фигурантам бахчисарайской дела "Хизб ут-Тахрир" Энверу Мамутову, Руслану Абильтарову, Рэмзи Меметову и Зеврі Абсеитову.