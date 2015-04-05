Порошенко и Яценюк поздравили католиков с Пасхой
09:41, 05 апреля 2015Общество
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Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Арсений Яценюк поздравили украинских католиков с Пасхой.
Верующие западного обряда празднуют праздник Воскресения Христова / УНИАН
Поздравление президента и премьера опубликованы в соцсетях.
"С Воскресением Господним христиан, празднующих по григорианскому календарю!" - написал президент в своем Facebook.
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З Воскресінням Господнім християн, що святкують за григоріанським календарем!Posted by Петро Порошенко on 4 Апрель 2015 г.
Яценюк в своем поздравлении пожелал всем мира.
Сердечно вітаю всіх християн, які святкують Великдень за григоріанським календарем! Миру всім нам! Христос Воскрес! http://t.co/vTl1lxB5G4
— Arseniy Yatsenyuk (@Yatsenyuk_AP) April 5, 201
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