Порошенко и Яценюк поздравили католиков с Пасхой

09:41, 05 апреля 2015
Общество
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Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Арсений Яценюк поздравили украинских католиков с Пасхой.

Фото УНИАН

Поздравление президента и премьера опубликованы в соцсетях.

"С Воскресением Господним христиан, празднующих по григорианскому календарю!" - написал президент в своем Facebook.

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З Воскресінням Господнім християн, що святкують за григоріанським календарем!

Posted by Петро Порошенко on 4 Апрель 2015 г.

Яценюк в своем поздравлении пожелал всем мира.

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