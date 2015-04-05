Порошенко и Яценюк поздравили католиков с Пасхой

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Арсений Яценюк поздравили украинских католиков с Пасхой.

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