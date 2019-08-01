В ГБР сообщили подробности обысков в аэропорту "Жуляны"

Ориентировочная сумма убытков, нанесенных государственному бюджету, составляет 300 тысяч гривень.

Таможенники Киевской городской таможни ГФС пропустили самолет иностранной компании без уплаты налогов и таможенных сборов

Об этом первый заместитель директора ГБР сообщила в своем посте в Facebook.

"Суть возможных нарушений должностных лиц таможни ДФС и нанесенных в результате этого убытков заключается в том, что воздушное судно другого государства, осуществляя коммерческие перевозки (перевозку пассажиров) на территории Украины, пребывая под таможенным контролем, должно уплатить 3% от суммы налогов и таможенных платежей, которые были бы удержаны при растаможивании указанного транспортного средства", - написала она.

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Варченко также сообщила, что ориентировочная сумма убытков, нанесенных государственному бюджету, составляет 300 тысяч гривен. Однако точная сумма будет известна после проведения соответствующей экспертизы.

Она также уточнила, что сейчас ГБР продолжает досудебное расследование с целью установить обстоятельства совершения уголовного правонарушения.

Напомним, вчера, 30 июля 2019 года ГБР совместно с ГФС и ГПУ провели обыски в помещениях таможенного поста «Аэропорт «Киев» в Жулянах, а также Запорожской таможни ГФС и таможенного поста «Запорожье-аэропорт».