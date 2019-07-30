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ГБР проводит обыски в аэропорту "Жуляны"

15:55, 30 июля 2019
Общество
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фото УНИАН

Государственное бюро расследований сегодня, 30 июля 2019 года, провело ряд санкционированных обысков в помещениях таможенного поста «Аэропорт «Киев» в Жулянах, а также Запорожской таможни ГФС и таможенного поста «Запорожье-аэропорт». 

Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в своем посте в Facebook

"По нашей информации они (должностные лица Киевской городской таможни ГФС, - ред.) пропустили через таможенный контроль самолет одной из авиакомпаний, не осуществив надлежащим образом его проверку и не оформив его, согласно процедуре. Этими действиями нанесен ущерб государственным интересам Украины", - написала Варченко в посте. 

Также она отметила, что обыски и следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, а должностных лиц Киевской городской таможни ГФС подозревают в злоупотреблении своими служебными полномочиями. 

По словам первого замдиректора ГБР, досудебное расследование осуществляют по признакам правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.364 УКУ. Сейчас устанавливают обстоятельства совершения правонарушения. 

Напомним, ранее ГБР проводило обыски в помещении Госфискальной службы Волынской области, должностные лица которой подозреваются в созданиипротивоправной схемы формирования налогового кредита по НДС предприятиями-импортерами транспортных средств.

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