ГБР проводит обыски в аэропорту "Жуляны"

Сотрудников таможенного поста "Аэропорт «Киев" подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями и нанесении урона государственным интересам.

Государственное бюро расследований сегодня, 30 июля 2019 года, провело ряд санкционированных обысков в помещениях таможенного поста «Аэропорт «Киев» в Жулянах, а также Запорожской таможни ГФС и таможенного поста «Запорожье-аэропорт».

Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в своем посте в Facebook.

"По нашей информации они (должностные лица Киевской городской таможни ГФС, - ред.) пропустили через таможенный контроль самолет одной из авиакомпаний, не осуществив надлежащим образом его проверку и не оформив его, согласно процедуре. Этими действиями нанесен ущерб государственным интересам Украины", - написала Варченко в посте.

Также она отметила, что обыски и следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, а должностных лиц Киевской городской таможни ГФС подозревают в злоупотреблении своими служебными полномочиями.

По словам первого замдиректора ГБР, досудебное расследование осуществляют по признакам правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.364 УКУ. Сейчас устанавливают обстоятельства совершения правонарушения.

Напомним, ранее ГБР проводило обыски в помещении Госфискальной службы Волынской области, должностные лица которой подозреваются в созданиипротивоправной схемы формирования налогового кредита по НДС предприятиями-импортерами транспортных средств.