С 1 августа Нацгвардия начнет охранять общественный порядок в составе самостоятельных патрулей

До этого гвардейцы несли службу совместно с сотрудниками Национальной полиции.

С 1 августа 2019 года военнослужащие Национальной гвардии Украины будут выполнять задачи по охране общественного порядка в составе самостоятельных пеших патрулей.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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В таком формате для обеспечения правопорядка будет привлечено около 2000 патрульных, 100 автомобилей и 100 служебных собак. Гвардейцы будут патрулировать пять дней в неделю по шесть часов.

"Отныне планирование маршрутов патрулирования будет проводиться в зависимости от криминогенной ситуации в конкретном населенном пункте. Гвардейские патрули будут привлекаться в те районы городов, где обстановка более напряженная", - говорится в сообщении.

До этого нацгвардейцы несли службу совместно с сотрудниками Национальной полиции.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на март 2019 года Национальная гвардия Украины потеряла 219 служащих на Донбассе с момента своего создания в 2014 году.