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С момента создания Нацгвардия потеряла 219 бойцов на Донбассе

10:36, 26 марта 2019
Война
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Трое нацгвардійців посмертно были удостоены звания Героя Украины kremenchug.pl.ua

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Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко в социальной сети Facebook по случаю пятой годовщины создания Национальной гвардии Украины.

«Немного цифр на первую 5-ю годовщину Национальной гвардии Украины: 45 тыс. личного состава (законом предусмотрено увеличение при необходимости до 60 тысяч), 34 тыс. 495 участников боевых действий, 1 тыс. 364 отмечены государственными наградами, в том числе 188 посмертно», - написал Шевченко.

Также он добавил, что за это время трое нацгвардийцив посмертно были удостоены звания «Герой Украины», и в частности генерал-майор Сергей Кульчицкий, лейтенант Богдан Завада и солдат Евгений Тельнов.

«Всего - 219 погибших в АТО и ООС, 812 раненых и травмированных на войне, 14 пропавших без вести. С Днем Национальной гвардии Украины!" - отметил Шевченко.

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Теги: #Донбасс#Нацгвардия