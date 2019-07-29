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"Работа в тылу врага говорит сама за себя": Зеленский поздравил спецназовцев с профессиональным праздником

09:59, 29 июля 2019
Общество
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Зеленский поздравил воинов-спецназовцев / фото president.gov.ua

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Об этом говорится в поздравлении Зеленского, размещенном на сайте Министерства обороны Украины.

"Сегодня Силы специальных операций не просто род войск, прежде всего это воины новой формации с особой философией, стилем жизни и условиями боевой деятельности. Отличительной чертой каждого из вас является дух братства и преданности, отваги и смелости", - отметил президент.

"В силу специфики своей деятельности, военнослужащие-спецназовцы обычно являются малоизвестными для большинства граждан, но результаты их работы, в том числе и в тылу врага, говорят сами за себя", - добавил глава государства.

"Сегодня, в честь славных воинов в серых беретах, низко кланяемся светлой памяти павших и вспоминаем всех, кто погиб в борьбе за свободу и независимость Украины. Вечная им слава!" - подчеркнул президент.

Также он искренне поблагодарил всем военнослужащим и ветеранам Сил специальных операций ВСУ за преданность долгу и Отечеству.

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Теги: #спецназ#ССО