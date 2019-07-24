Скандал вокруг украинского языка в Авдеевке получил продолжение на росТВ (видео)

В городе не запрещают общение на русском языке, но в школе насильно заставляют переходить на украинский, утверждают женщины в сюжете пропагандистов.

В эфире российского пропагандистского ТВ появились якобы родители школьников из Авдеевки и пожаловались на "насильственную украинизацию".

Подыгрывая кремлевским фейкам в эфире "России 1", они начали жаловаться на директрису-националистку, которая выступила против русского языка в учебном заведении на линии фронта, передает "Обозреватель".

Одна из женщин начала жаловаться на то, что решение о переходе на украиноязычное обучение было принято после того, как школа получила статус опорной. Кроме того, она возмутилась тем фактом, что в кабинете директрисы висит флаг УПА.

"Нас собрала классная руководитель и сказала, что наше мнение уже не интересно, уже его не спрашивают. Директор школы в уставе вычитала, что образование должно быть только на украинском языке! Единственное, что могут немного пойти навстречу, – переходить постепенно, не будут наших детей наказывать за русские слова, не будут снижать оценки", – пожаловалась первая.

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После этого ведущая передачи, скандальная Ольга Скабеева задала собеседницам наводящий вопрос о том, действительно ли в Украине преследуют русскоязычных.

"В городе не запрещают общение на русском языке, но в школе насильно заставляют переходить. По словам директора нашей школы, она вообще бы запретила изучение русского языка и литературы вообще по всей Украине!", – ответила вторая мама.

В конце Скабеева спросила женщин, не устраивают ли в Авдеевке гонения против носителей языка оккупантов.

"Да. Не все, но часть. Авдеевка делится на две части – старую и новую. Было время, когда жителей старой считали сепаратистами. И за людей нас не считали. Но мы в Украине, мы ее любим, если бы не любили, не жили бы здесь. Но при этом просим нас услышать. Зачем портить жизнь нашим детям?!" – продолжили повторять мифы кремлевской пропаганды женщины.

Ранее сообщалось, что в Авдеевке на Донбассе родители учеников взбунтовались из-за перехода опорной школы на украинский язык. Большинство родителей, дети которых переходят в 6 и 7 классы, хотят, чтобы обучение осталось на русском.