В Авдеевке разгорелся языковой скандал из-за украинского (видео)

Взрослые не хотят, чтобы их детям меняли язык преподавания.

В Авдеевке родители пишут жалобы и протестуют против перехода опорной школы на украинский язык. Большинство родителей, дети которых переходят в 6-7 классы, хотят оставить обучение на русском.

Директор 2-й школы Оксана Четверикова своей главной задачей видит перевод обучения старших классов на украинский язык, говорится в сюжете ТСН.

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"Я считаю, надо выполнять свой устав, который был утвержден еще в 2018 году. Язык – это составляющая идентификации нации, я объясняла это родителям", - говорит она.

Большинство родителей, дети которых переходят в шестой или седьмой класс, хотят оставить обучение на русском. Мол, переходить на государственный - поздно и сложно для ребенка.

На дыбы сразу стали родители нескольких классов – они не хотят, чтобы их дети учились на украинском. "Они пишут жалобы в отдел образования. Они просят решить этот конфликт и учиться на русском", - говорит директор.

Еще одно условие, которое озвучивают родители – ремонт школы, начавшийся еще в 2016 году. Они настаивают, что сначала нужно доремонтировать и вернуться из другого помещения, а уже потом решать языковые вопросы.

Отметим, что закон о языке четко определяет: язык обучения и преподавания в детсадах, школах, вузах – украинский. В детсадах и начальной школе могут быть созданы группы/классы, где преподают на языке нацменшин.