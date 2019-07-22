Данилюк напомнил "компетентным органам", как нужно придерживаться санкций против российских соцсетей

В СНБО отмечают, что реализацию и мониторинг эффективности введенных в действие указами президента санкций осуществляет Кабмин вместе с СБУ и Нацбанком.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк обратил внимание правительства, Службы безопасности и Национального банка относительно необходимости неукоснительного соблюдения санкций в отношении социальных сетей РФ в Украине и мониторинга их эффективности.

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Об этом сообщает пресс-служба аппарата СНБО.

Отмечается, что в связи с увеличением количества сообщений о вероятной отмене санкций, примененных в отношении российских социальных сетей на территории Украины, Аппарат СНБО считает необходимым объяснить механизмы применения, отмены, внесения изменений и контроля за выполнением санкционных ограничений.

В частности, согласно закону «О санкциях», решения по вопросам применения, отмены или внесения изменений в санкции принимаются СНБО исключительно на основании предложений Верховной Рады, президента, Кабинета министров, Службы безопасности Украины и Национального банка.

Кроме того, в СНБО указывают на то, что реализацию и мониторинг эффективности введенных в действие указами президента санкций, в соответствии с решениями СНБО, осуществляет Кабмин вместе с СБУ и Нацбанком.

«Реагируя на ситуацию, сложившуюся в информационном поле, Александр Данилюк в порядке контроля за выполнением решений СНБО обратил внимание указанных государственных органов на необходимость обеспечения неукоснительного соблюдения санкций и мониторинга их эффективности до истечения срока их действия или отмены в установленном законом порядке», - подчеркивается в сообщении аппарата СНБО.

Как сообщал УНИАН, 15 мая 2017 года пятый президент Петр Порошенко подписал указ о продлении на год санкций против России, в соответствии с которым в Украине заблокирован доступ к российским социальных сетям «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсам Yandex, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта «1С». Доступ к российским социальным сетям ограничено в связи с блокированием всех ресурсов сервиса Mail.Ru Group. Под действие санкций подпадают сайты антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb.