Суд Москвы начал рассмотрение дела о продлении ареста захваченным украинским морякам (фоторепортаж)

Заседание суда проходит в закрытом режиме, несмотря на протесты адвокатов.

Лефортовский районный суд Москвы начал рассмотрение ходатайства следователей ФСБ РФ о продлении ареста украинских военных моряков.

Читайте также"Буду оперироваться уже в Украине": отец моряка Сороки рассказал о состоянии и настроении пленных

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, на данный момент началось заседание по первым двум группам моряков. Это: Михаил Власюк, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Андрей Драч, Вячеслав Зинченко и Сергей Попов, а также: Андрей Артеменко, Виктор Беспальченко, Владимир Варимез, Владислав Костышин, Олег Мельничук, Василий Сорока, Сергей Чулиба.

Моряки отказались отвечать на вопросы суда, сославшись на Женевскую конвенцию о статусе военнопленных.

Заседание суда проходит в закрытом режиме, несмотря на протесты адвокатов.

Моряков приехали поддержать родственники, дипломаты Посольства Украины в РФ и посольств стран Евросоюза.