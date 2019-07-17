Суд Москвы начал рассмотрение дела о продлении ареста захваченным украинским морякам (фоторепортаж)
Лефортовский районный суд Москвы начал рассмотрение ходатайства следователей ФСБ РФ о продлении ареста украинских военных моряков.
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Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, на данный момент началось заседание по первым двум группам моряков. Это: Михаил Власюк, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Андрей Драч, Вячеслав Зинченко и Сергей Попов, а также: Андрей Артеменко, Виктор Беспальченко, Владимир Варимез, Владислав Костышин, Олег Мельничук, Василий Сорока, Сергей Чулиба.
Моряки отказались отвечать на вопросы суда, сославшись на Женевскую конвенцию о статусе военнопленных.
Заседание суда проходит в закрытом режиме, несмотря на протесты адвокатов.
Моряков приехали поддержать родственники, дипломаты Посольства Украины в РФ и посольств стран Евросоюза.