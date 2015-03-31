Порошенко вручил награды четырем военным, отличившимся в зоне АТО

Президент Петр Порошенко вручил награды четырем военным, которые отличились в зоне проведения антитеррористической операции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, вручение наград состоялось в 407-ом военном госпитале Министерства обороны в Чернигове, где лечатся военные.

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Так, президент вручил орден Богдана Хмельницкого III степени лейтенанту Егору Щербакову, орден «За мужество» III степени прапорщику Дмитрию Воробью, сержанту Николаю Гурину и старшему солдату Владиславу Коржу.

«Вы являетесь образцом мужества и героизма. Приятно, что такие воины, как вы, держат украинский флаг. Уверен, что с такими бойцами вся Украина может чувствовать себя защищенной», - сказал президент.

Также Порошенко вручил памятные подарки - именные часы от президента Украины солдату Юрию Погребному, старшим солдатам Виктору Домбровскому и Александру Ушатых, сержанту Александру Надточию, старшему сержанту Максиму Карпенко, капитану Николаю Коваленко.

Глава государства подчеркнул, что украинский народ высоко ценит мужество и героизм, проявленные бойцами в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Начальник госпиталя - полковник Александр Слесаренко проинформировал президента о ходе лечения и состоянии военных. По его словам, бойцы получают необходимый для выздоровления комплекс мероприятий и обеспечены медицинскими препаратами. Он также ознакомил главу государства с работой учреждения. В частности, продемонстрировал кабинет лечебной физкультуры, отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, операционный блок.

Справка УНИАН. Командир 1-го разведывательного взвода разведывательной роты 30-й отдельной механизированной бригады Егор Щербаков находился в зоне АТО с июня 2014 года. Выполнял боевые задачи по ведению разведки в районе населенных пунктов Степановка, Петровское, Артемовское, Дебальцево, Луганское. 9 февраля 2015 попал под артиллерийский обстрел и получил ранения, после чего был госпитализирован.

Начальник группы секретного документального обеспечения 13-го отдельного мотопехотного батальона Воробей был мобилизован в мае прошлого года, после чего выполнял боевые задачи вблизи Сватово, Новой Александровки, Теплого, Станицы Луганской, Дебальцево. Ранение получил в феврале этого года возле н.п. Луганское Донецкой области во время танковой атаки противника.

Заместитель командира противотанкового взвода роты огневой поддержки 5-го батальона 25-й отдельной механизированной бригады Гурин был задействован в АТО с ноября 2014 года. Защищал опорный пункт в районе н.п. Орехово Луганской обл. 26 января 2015 года во время выполнения боевого задания группа, в составе которой был Гурин, наткнулась на засаду, во время боя он получил ранения.

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Водитель-заправщик взвода топливо-смазочных материалов роты обеспечения 101-й бригады охраны Генерального штаба Корж находился в зоне АТО с декабря 2014 года. Выполнял задачи в районе н.п. Дебальцево. 14 февраля текущего года во время выполнения боевого задания попал под минометный обстрел, получил ранения.

407-й военный госпиталь (в/ч А3120, г. Чернигов) военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины - многопрофильное лечебное учреждение, основанное 1 февраля 1933 года. В настоящее время в Черниговском госпитале проходят курс лечения 49 военнослужащих, которые были направлены в военно-медицинское учреждение из зоны проведения АТО. За весь период АТО лечение в госпитале прошли 1190 военнослужащих.