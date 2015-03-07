Порошенко вручил награды женщинам - волонтерам, медикам, спасателям и правоохранителям

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, он сказал: «Родина не зря женского рода, и, видимо, поэтому вы чувствуете ее гораздо лучше нас, мужчин. Во время, когда решается судьба Украины, наши женщины защищают от агрессора свободу и независимость государства, спасают жизни наших воинов. Вы не только наши хранительницы, вы - наши героини».

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Порошенко отметил, что женщины являются опорой для мужчин и праздник 8 марта, хотя и корнями из советских времен, потерял политическую окраску. «Все самое светлое, что в нашей жизни - весна, радость, счастье, любовь, все достижения украинских мужчин - это вы, женщины. Я могу утверждать это наверняка, потому что половина моих достижений - это благодаря моей супруге Марине», - сказал президент.

Он также подчеркнул важную роль женщин и их участие в защите Украины.

По словам Порошенко, те воинские части, где есть женщины, отличаются гораздо большей дисциплиной и эффективностью, военные лучше держат оборону и смелее идут в наступление.

Глава государства поблагодарил украинок за помощь раненым военным и волонтерскую работу. «Спасибо каждой из вас, которая на своих хрупких плечах, в одном строю с мужчинами, несет тяжелое бремя войны», - сказал он.

Президент также отметил мужество матерей, жен, сестер и дочерей, чьи мужчины сейчас в армии, особенно на фронте. «Так же переживаю за жизнь каждого украинского воина. Делаю все возможное и использую любую возможность, каждый шанс, чтобы принести в Украину мир », - подчеркнул он.

Отдельно Порошенко отметил значительную роль женщин в развитии государства. Он напомнил слова Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна о том, что человечеству не удастся достичь своих целей, если женщины, которые составляют его половину, не смогут полностью реализовать свои права.

«Мне очень хотелось бы, чтобы в Украине женщины играли большую роль. В нашем Правительстве есть две женщины-министры, в нашем парламенте - 51 женщина-депутат. Думаю, что было бы лучше, если бы было больше женщин. Возможно, тогда бы депутаты не дрались под трибуной, а было бы больше покоя, мудрости, благоразумия и мира », - отметил президент и пожелал украинкам активнее преодолевать стереотипы и желание мужчин ограничить их роль.

Порошенко также пожелал мира, любви, согласия и благосостояния. Слово «мир» в настоящее время имеет особое значение для украинцев. «Мы все преодолеем, мы все сделаем и все нам удастся. Но нам нужно одно - мир», - сказал он.

При этом президент выразил сожаление, что Украине сейчас не хватает одной украинки – Надежды Савченко. Порошенко отметил, что украинская летчица ломает стереотип о слабости женского пола. «Посмотрите, что получил в ответ враг и агрессор – зубы сломают они о нашу Надежду», - сказал он.

Президент заверил, что делает все возможное, чтобы Савченко была освобождена.

Награжденная волонтер Юлия Вотчер в свою очередь подарила президенту гильзу от снаряда, привезенную из зоны АТО, на которую нанесены различные символы и памятки.