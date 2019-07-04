"Суд" в оккупированном Крыму отказался выпустить из СИЗО тяжелобольного активиста Бекирова - СМИ

Бекиров во время судебного заседания заявил, что хочет жить, но в условиях СИЗО это затруднительно.

"Судья" подконтрольного России "верховного суда" в оккупированном Крыму Михаил Соболюк не удовлетворил апелляцию защиты и оставил без изменений меру пресечения в виде содержания в следственном изоляторе арестованному крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову.

Об этом "Крым.Реалии" сообщил адвокат Алексей Ладин.

"Одно то, что ФСБ подозревает Бекирова в совершении тяжкого преступления, не может быть основанием для того, чтобы содержать моего подзащитного в пыточных условиях. Тем не менее, суд стандартно проигнорировал все то, о чем говорила защита. Мне кажется, что суду проще принять такое решение, чем разбираться, о чем говорят адвокаты и сам Бекиров. По факту, человек каждый день находится в пыточных условиях следственного изолятора, а Россия не может ему обеспечить хоть какие-то условия содержания", – заявил Ладин.

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Сам Бекиров во время судебного заседания заявил, что "хочет жить", но "это затруднительно" в условиях СИЗО. "Считаю дело против себя сфабрикованным сотрудниками ФСБ", – заявил Бекиров.

Как сообщается, суд по делу Бекирова начался с трехчасовым опозданием. Публичных комментариев стороны обвинения по этим заявлениям Бекирова и его защиты нет.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря 2018 года российские силовики задержали Бекирова на админгранице с оккупированным Крымом. Его обвиняют в хранении, распространении и транспортировке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.

У Бекирова ампутирована нога, он болен сахарным диабетом, перенес инфаркт и операцию на сердце. Дочь активиста не раз заявляла об ухудшении состояния его здоровья.

6 июня подконтрольный Кремлю так называемый "Киевский райсуд Симферополя" до 12 августа продлил арест Бекирову.

Адвокат Ислям Велиляев заявил, что тяжелобольной Бекиров может не выдержать еще два месяца ареста.

11 июня Европейский суд по правам человека обязал власти РФ немедленно поместить Бекирова в больницу.

12 июня ФСБ РФ завершила следствие по делу Бекирова. Он не признал вину и полностью подтвердил свои показания, ранее предоставленные в ходе следствия, а также уточнил по часам и по датам, с кем и где находился в то время, когда он якобы "передавал взрывчатку и боеприпасы".

25 июня Ладин сообщил, что Бекирова вывозили в больницу имени Семашко в Симферополе, где взяли анализы крови внутривенно и из пальца (для проверки уровня сахара), а также в кардиоцентр на консультацию к кардиологу. "Манипуляции врачей, по итогам которых было составлено заключение, заняли 20-30 минут. То есть, это очередной формальный вывоз в больницу. По словам врачей, сахар у него был в норме. Но Бекиров мне объяснил, что пониженный сахар вызван тем, что он практически перестал питаться в СИЗО, поскольку опасается именно скачка уровня сахара. Он мне так и говорит: "Я боюсь есть, потому что сахар может подскочить, и ситуация может быть вплоть до комы", - сообщил Ладин. Также адвокат отметил, что кардиолог оценил степень риска его здоровью, как "очень высокий".