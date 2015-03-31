Порошенко заявил, что инструкторов Нацгвардии будут тренировать лучшие американские спецназовцы

Американские военные будут тренировать инструкторов для Национальной гвардии Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с активом Черниговской области в облгосадминистрации.

По словам Порошенко, вчера он подписал соответствующий указ о допуске американских военных к проведению учений на территории Украины.

"Это не просто обучение - 290 лучших американских спецназовцев будут тренировать инструкторов Нацгвардии, которые распространят опыт среди украинских военнослужащих", - сказал президент.

Кроме того, Порошенко выразил надежду, что будут привлечены к учениям и военнослужащие других стран, чтобы "брать лучшее из того опыта, который они имеют".

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Глава государства также сообщил, что на сегодняшний день уже заключено около 87% контрактов, запланированных на год, в военно-промышленной сфере. Оборонные предприятия загружены работой 24 часа в сутки.

"Мобилизованный, подготовленный, одетый и накормленный украинский воин должен иметь лучшее вооружение", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал Указ «О Плане проведения многонациональных учений с участием подразделений Вооруженных Сил Украины на территории Украины и их участии в многонациональных учениях за пределами Украины на 2015 год и о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2015 году для участия в многонациональных учениях».

Указом президента разрешается допустить на территорию Украины для участия в многонациональных учениях подразделения вооруженных сил США, государств - членов НАТО и государств - участников программы "Партнерство ради мира", Польши с вооружением, военной техникой, кораблями, подводными лодками, самолетами и вертолетами на сроки и в количестве, утвержденные указом.