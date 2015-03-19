Американские военные в ближайшее время начнут тренировать бойцов Нацгвардии - Байден

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Порошенко сообщил о ситуации на Донбассе и проинформировал о последних нормативных актах, которые были приняты украинским парламентом во исполнение Минских договоренностей.

В свою очередь, Байден рассказал о решении президента США Барака Обамы о проведении тренировок для 780 украинских военнослужащих Национальной гвардии, которые состоятся в ближайшее время.

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Вице-президент также сообщил, что в конце марта в Украину прибудет первая партия военных автомобилей для усиления обороноспособности страны.

Президент Украины поблагодарил США за сильную позицию в отношении Крыма и последовательную поддержку территориальной целостности Украины.