Американские военные в ближайшее время начнут тренировать бойцов Нацгвардии - Байден
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Вице-президентом США Джозефом Байденом.
Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.
Порошенко сообщил о ситуации на Донбассе и проинформировал о последних нормативных актах, которые были приняты украинским парламентом во исполнение Минских договоренностей.
В свою очередь, Байден рассказал о решении президента США Барака Обамы о проведении тренировок для 780 украинских военнослужащих Национальной гвардии, которые состоятся в ближайшее время.
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Вице-президент также сообщил, что в конце марта в Украину прибудет первая партия военных автомобилей для усиления обороноспособности страны.
Президент Украины поблагодарил США за сильную позицию в отношении Крыма и последовательную поддержку территориальной целостности Украины.