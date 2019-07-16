На Львовщине руководителя подразделения ВСУ подозревают в растрате свыше 1 миллиона гривень

Чиновник подозревается в злоупотреблении властью и служебном подлоге.

Руководителю структурного подразделения Вооруженных сил Украины во Львовской области, которое находится в сфере управления Министерства обороны Украины, сообщено о подозрении в нанесении вреда государственным интересам в размере 1,18 миллиона гривень.

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Как сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, 15 июля детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении руководителю Домоуправления №1 Яворивской квартирно-эксплуатационной части района.

Отмечается, что досудебным расследованием, которое длится с сентября 2018 года, установлены факты совершения служащим в течение апреля-октября 2014 года подделывания актов сдачи-приема оказанных частным предприятием услуг по аренде газовых котельных, на основании которых предприятию было безосновательно перечислены денежные средства на общую сумму 1,18 миллиона гривен, что повлекло тяжкие последствия государственным интересам.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, экс-начальника Закарпатской таможни подозревают в растрате 13 миллионов гривень.