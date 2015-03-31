На Харьковщине за последнее время задержано более 50 групп диверсантов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин.

По его словам, представители российских спецслужб сохраняют намерения дестабилизировать как политическую, так и экономическую ситуацию на территории Харьковской области.

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"За последнее время мы задержали более 50 диверсионно-разведывательных групп, которые действовали на территории области", - отметил Райнін.

Как сказал председатель ОГА, "за каждой диверсионной группой, по нашим данным, стоит сотрудник ФСБ России, который в том или ином виде, в том или ином состоянии координирует и курирует деятельность каждой отдельной диверсионной группы".

В этой связи Райнин заверил, что правоохранительные органы Харьковской области работают в усиленном режиме.