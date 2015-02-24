СБУ задержала в Харькове шпиона ФСБ России

Об этом сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский на своей странице в Facebook.

По словам Лубкивского, «предатель, которому инкриминируется ст. 111 УК Украины, схвачен во время передачи секретной информации».

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«Деятельность задержанных лиц является подтверждением активизации деятельности в Харькове и Харьковской области вражеских ДРГ (диверсионно-разведывательных групп - ред.) и управления ими российскими спецслужбами. Их действиями руководило одно и то же лицо из Белгорода», - написал также Лубкивский.

Напомним, 6 февраля УНИАН сообщал, что, по словам руководителя «Информационного сопротивления» Дмитрия Тимчука, под Дебальцево отправлен «отряд спецназа», который состоит из экс-военных ГРУ РФ.