В Одессе собрались звезды на открытие юбилейного международного кинофестиваля (видео)
В Одессе проходит церемония открытия 10-го Одесского международного кинофестиваля (ОМКФ).
Как передает корреспондент УНИАН, церемония проходит в Одесском национальном академическом театре оперы и балета.
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По красной дорожке прошли известные деятели искусства, в частности, народные артисты Украины Борис Барский, Олег Школьник и Георгий Делиев, народная артистка Украины Лариса Кадочникова, заслуженный артист Украины Олег Филимонов, певица Джамала, многочисленные делегации кинематографистов, а также депутаты разных уровней, руководители города и области.
Также в числе звездных гостей - британский режиссер Майкл Ли, которому за вклад в киноискусство президент ОМКФ Виктория Тигипко вручила специальный приз "Золотой Дюк".
"Для меня это большая честь. Большая честь находиться здесь. И большая честь получить этот приз", - сказал Ли.
Церемонию ведут Янина Соколова и Олег Панюта, который заявил, что в Одессе находится президент Украины Владимир Зеленский. Панюта зачитал обращение президента, а котором выражается поддержка ОМКФ.
Также выступил вице-премьер министр Павел Розенко. Он выразил поддержку незаконно осужденному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову.
Также свою поддержку Сенцову выразил кинорежиссер Ли.
На открытии присутствовали министр культуры Евгений Нищук, председатель Госкино Филипп Ильенко.
Как сообщал УНИАН, ОМКФ продлится в Одессе до 20 июля.