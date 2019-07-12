В Одессе собрались звезды на открытие юбилейного международного кинофестиваля (видео)

По словам ведущих, в Одессе - президент Зеленский, от него зачитали обращение.

В Одессе проходит церемония открытия 10-го Одесского международного кинофестиваля (ОМКФ).

Как передает корреспондент УНИАН, церемония проходит в Одесском национальном академическом театре оперы и балета.

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По красной дорожке прошли известные деятели искусства, в частности, народные артисты Украины Борис Барский, Олег Школьник и Георгий Делиев, народная артистка Украины Лариса Кадочникова, заслуженный артист Украины Олег Филимонов, певица Джамала, многочисленные делегации кинематографистов, а также депутаты разных уровней, руководители города и области.

Также в числе звездных гостей - британский режиссер Майкл Ли, которому за вклад в киноискусство президент ОМКФ Виктория Тигипко вручила специальный приз "Золотой Дюк".

"Для меня это большая честь. Большая честь находиться здесь. И большая честь получить этот приз", - сказал Ли.

Церемонию ведут Янина Соколова и Олег Панюта, который заявил, что в Одессе находится президент Украины Владимир Зеленский. Панюта зачитал обращение президента, а котором выражается поддержка ОМКФ.

Также выступил вице-премьер министр Павел Розенко. Он выразил поддержку незаконно осужденному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову.

Также свою поддержку Сенцову выразил кинорежиссер Ли.

На открытии присутствовали министр культуры Евгений Нищук, председатель Госкино Филипп Ильенко.

Как сообщал УНИАН, ОМКФ продлится в Одессе до 20 июля.