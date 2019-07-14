Календарь событий: неудача первого парохода, апокалипсис в альпийском туннеле, особенности парижского метро, история BMW и старейшей в мире слонихи

15 июля

Неделя начинается со Всемирного дня навыков молодежи, учрежденного Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2014 года. Главная его цель - улучшение социально-экономических условий для молодых людей, дабы решить проблему их безработицы и неполной занятости. Идея учреждения Дня принадлежит представителям Шри-Ланки в ООН. Согласно данным Организации, число безработных молодых людей в мире составляет порядка 80 миллионов человек. И этот показатель с каждым годом увеличивается. Причем молодые люди оказываются безработными в три раза чаще, чем взрослые.

Еще в понедельник - День украинских миротворцев. Стоит отметить, что в мире 29 мая отмечают Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций. Он празднуется с 2003 года. В Украине этот день был учрежден указом президента «О Международном дне миротворцев» от 30 апреля 2003 года. Верховная Рада 21 мая 2013 года приняла постановление «Об установлении Дня украинских миротворцев», с датой празднования 15 июля. Украинские миротворцы входят в международные миссии с 1992 года и достойно выполняют свои обязательства. Поздравляем всех причастных к этому Дню! Есть 15 июля и памятные исторические даты. Так, в 1783 году во Франции, на реке Соне близ Лиона, артиллерийским офицером, инженером-самоучкой Клодом де Жоффруа д’Аббаном был испытан первый в истории пароход, точнее пироскаф. Судно водоизмещением 182 тонны «тащила» одноцилиндровая горизонтальная паровая машина. Пироскаф восторженно приветствовала толпа зевак. Он рьяно двинулся против течения, но через 365 метров пути был вынужден причалить к берегу. Паровая машина расколошматила судно. От продолжения своей работы пионеру пароходостроения пришлось отказаться, поскольку ему не удалось найти спонсоров ни среди буржуа, ни в правительстве. Регулярные рейсы паровых судов в Европе начались лишь в 1816 году. Это были немецкие судна, которые курсировали по рекам Рейн и Шпрее. На первых порах к пароходам относились скептически. Людям не нравилось, что они очень сильно дымят. Не верилось также, что пароходы смогут из рек и небольших озер выйти в моря и океаны. Началом эры морского пароходства можно считать переход судна «Сириус» через Атлантику в 1838 году. Пароход пересек океан за 18 суток и 10 часов с паровым двигателем. Но еще долгое время на паровых судах оставались паруса на случай, если машины вдруг сломаются или уголь в трюмах окажется отсыревшим. В 1795 году «Марсельеза» была официально названа гимном Франции.

В 1869 году в Париже Ипполит Меже-Мурье запатентовал маргарин для нужд военно-морского флота.

В 1916 году американский инженер Уильям Боинг основал компанию «Пасифик аэро продактс», сменившую через несколько месяцев название на «Боинг эрплейн».

В 1920 году был учрежден Киевский педагогический университет.

В 1965 году Конгресс США принял закон, требующий печатать на сигаретных пачках предупреждение о вреде курения для здоровья.

В 1975 году стартовал первый в истории совместный полет космических кораблей двух стран - советского корабля «Союз-19» и американского «Аполлона».

В 2006 году был основан сервис микроблогинга Twitter.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - День смотрения на фонари и День рисования углем.

Именины у Ивеналия и Арсения.

16 июля

Во вторник - День бухгалтера и аудитора Украины. До 2018 года он назывался иначе - День бухгалтера. Дата праздника была выбрана в связи с тем, что 16 июля 1999 года был принят Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине». Поздравляем всех причастных к этой дате!

Значимые даты следующие: в 1439 году в этот день в Англии были запрещены поцелуи. Причина - эпидемия чумы.

В 1790 году Конгресс США постановил выделить территорию для строительства новой столицы страны – Вашингтона. После победоносной войны жителей британских колоний Северной Америки за независимость от Англии и провозглашения США, новая страна имела несколько временных столиц. Последними из них являлись Нью-Йорк и Филадельфия. Там работали президент и правительство, а также проводились заседания Конгресса. Однако избранный в 1789 году первый президент США Джордж Вашингтон считал, что не следует объявлять столицей ни один из административных центров тогдашних Штатов. Поэтому по его настоянию 16 июля 1790 года Конгресс принял решение основать новый столичный город у реки Потомак, на территории особого «Федерального округа Колумбия». Первый президент не был в восторге от идеи наименования города в свою честь и всегда называл его просто «центром федерации». Тем не менее, через год после смерти Джорджа Вашингтона одноименный город стал официальной столицей США. В 1800 году в здании президентской резиденции обосновался второй из американских президентов – Джон Адамс. Выстроенный из серовато-белого песчаника особняк настолько контрастировал с соседними краснокирпичными зданиями, что его сразу же стали именовать «Белым домом». А в 1902 году президент Теодор Рузвельт утвердил это название в качестве официального.

В 1909 году в этот день была основана компания Audi.

16 июля 1945 года в США, на полигоне близ Лос-Аламоса впервые в мире был произведен наземный ядерный взрыв. Вспышка от него была видна на расстоянии 290 км, а звук был слышен до 160 км. В процессе подготовки ядерного испытания на полигоне была построена 30-метровая башня, на которой и разместили ядерное устройство. Впервые за всю историю человечества ядерное оружие было применено США в августе 1945 года: две мощные атомные бомбы были сброшены на японские города Хиросима и Нагасаки. В результате атомной бомбардировки в Хиросиме были убиты и ранены более 140 тысяч человек, в Нагасаки – около 75 тысяч. Сами города превратились в пепел. Вскоре ядерное оружие было создано и в СССР группой ученых физиков во главе с академиком Игорем Курчатовым.

В 1965 году 16 июля при участии президентов Франции и Италии Шарля де Голля и Джузеппе Сарагата состоялось торжественное открытие автомобильного туннеля под Монбланом – высочайшей вершиной Альп (4807 м), который связал два курортных центра: Курмайор в Италии и Шамони во Франции. Туннель строился восемь лет. Его длина составила 11,6 километра, а ширина – 8,6 метра. Он расположен на высоте 1 километра 274 метров с французской стороны и 1 километра 381 метра - с итальянской. Высота скалы над туннелем превышает два километра. К 1999 году туннель уже не соответствовал нормам безопасности. Это привело к трагедии. 24 марта 1999 года там загорелся грузовик, в результате чего другие машины оказались запертыми в море огня: плавилась стальная арматура креплений и на попавшие в западню автомобили с пассажирами падали раскаленные куски бетонных блоков. Те, кому посчастливилось не пострадать от пожара, задыхались от ядовитых газов, выделявшихся в результате горения бензина, масел и различных грузов. Система видеонаблюдения сразу же вышла из строя, поэтому к месту трагедии спасатели и пожарные смогли пробиться только к ночи. В результате этой катастрофы погибли более 40 человек. Ее назвали «Апокалипсис в сердце Монблана». После нее туннель был закрыт на ремонт и модернизацию. Через три года - в марте 2002 года - он вновь открылся для эксплуатации. Теперь туннель оснащен многочисленными телекамерами и специальными нишами-убежищами, где можно спрятаться в случае чрезвычайного происшествия. Тем не менее, периодически вводится запрет на движение в туннеле грузовых машин.

В 1999 году Джон Фицджеральд Кеннеди младший, его жена Кэролин и сестра жены погибли в авиакатастрофе. Самолет, за штурвалом которого был Джон, упал в Атлантический океан у берегов Массачусетса.

В 2002 году в центре Вашингтона открылся уникальный музей, посвященный истории международного шпионажа.

Неофициальные праздники - День вкусной еды, Международный день змеи и День рисования на асфальте.

Именины у Филиппа, Анатолия, Василия, Константина и Александра.

17 июля

В среду - Всемирный день международного уголовного правосудия, или День международного правосудия. Праздник учрежден в честь принятия в этот день в 1998 году Римского статута – договора, который лег в основу создания Международного уголовного суда (МУС). Работа над этим основополагающим документом началась еще в декабре 1948 года, когда Генеральная Ассамблея ООН утвердила Конвенцию о предупреждении преступлений, связанных с геноцидом, и наказании за него, и предложила Комиссии международного права «рассмотреть вопрос о желательности и возможности создания международного юридического органа, на который возлагается рассмотрение дел лиц, обвиняемых в совершении преступления против человечества». Сам договор вступил в силу 1 июля 2002 года, после того, как 60 государств стали участниками Статута посредством ратификации или присоединения. Сегодня МУС – независимый международный постоянно действующий судебный орган, «уполномоченный осуществлять юрисдикцию в отношении лиц, ответственных за самые серьезные преступления, вызывающие озабоченность международного сообщества». Он не входит в официальные структуры ООН. Юрисдикция суда ограничена преступлениями геноцида, преступлениями против человечности и военными преступлениями, совершенными после 1 июля 2002 года – даты вступления Римского статута в силу. Также в компетенцию суда с 2010 года входит преследование лиц, ответственных за преступления агрессии, но только после того, как международное сообщество четко даст юридическое определение этого преступления.

В 709 году до н. э. китайцем Чу Фу впервые было описано полное солнечное затмение.

В 1754 году в Нью-Йорке открылся Королевский колледж. На то время в этом высшем учебном заведении было всего десять студентов и один профессор. Через тридцать лет колледж сменил свое имя на Колумбийский, а потом стал университетом. Ныне это один из крупнейших и престижнейших вузов Америки.

В 1775 году в США был открыт первый в мире военный госпиталь.

В 1868 году японская столица была перенесена из Киото в Токио.

В 1902 году Уиллисом Кэрриером был презентован проект первого в мире кондиционера воздуха.

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года бывший российский император Николай II, императрица Александра Федоровна, их пятеро детей, доктор Боткин и три человека прислуги были расстреляны в «Доме особого назначения» – особняке Ипатьева в Екатеринбурге. Из воспоминаний участников расстрела известно, что в половине двенадцатого ночи 16 июля заместитель областного комиссара юстиции Юровский приказал отвести царскую семью с прислугой в подвал. Первым шел Николай II с наследником Алексеем на руках. К нему присоединилась Александра Федоровна. За родителями последовали Ольга, Татьяна, Анастасия и Мария, за детьми – доктор Боткин, повар Харитонов, лакей Трупп и горничная Демидова. Жертв и палачей было по 11 человек. Едва Юровский зачитал решение Уральского совета о казни, как загремели выстрелы. В наследника стреляли дважды. Анастасию и горничную после выстрелов закололи штыками. Рядом с умирающей царевной заскулила ее любимая собачонка Джемми, которую прибили прикладом. В 1981 году все члены царской семьи были канонизированы. Они были признаны жертвами политических репрессий и реабилитированы в 2008 году. 17 июля 1998 года останки членов императорской семьи были захоронены в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.

В 1975 году в калифорнийском зоопарке умерла 75-летняя слониха Модок, самое старое млекопитающее на Земле.

В 1986 году во время телемоста Ленинград-Бостон из российской студии прозвучала уже ставшая «легендарной» фраза «У нас секса нет…».

Неофициальные праздники - День дарения подарков, Всемирный день эмодзи, День рождения «Диснейленда» и День укоренившихся традиций.

Именины у Андрея, Марфы, Ольги, Дмитрия, Федора, Марии, Богдана, Алексея, Татьяны, Анастасии, Михаила, Николая и Александры.

18 июля

В четверг - Международный день Нельсона Манделы, учрежденный Генассамблеей ООН в ноябре 2009 года. Отмечается он в день рождения одного из самых известных борцов с режимом апартеида в Южной Африке. Нельсон Ролихлахла Мандела - первый чернокожий президент Южноафриканской

Республики. В период существования апартеида был одним из самых известных активистов в борьбе за права человека, за что 26 лет провел в тюрьме. В 1990 году правозащитник был освобожден из заключения, а в 1993-м удостоился Нобелевской премии мира.

18 июля 1870 года на заседании Вселенского собора в базилике Святого Петра при открытом голосовании 533 прелата сказали «placet» («за») и двое – «non placet» («против») предложению тогдашнего понтифика Пия IX (1792–1878) о принятии Западной церковью догмата о непогрешимости (безошибочности) Папы Римского.

В 1898 году ученые Пьер и Мария Кюри представили в Парижской академии доклад об открытии нового химического элемента — полония — второго после урана, обладающего радиоактивностью.

В 1921 году во Франции врачи Альбер Кальмет и Камиль Герен сделали ребенку первую противотуберкулезную прививку BCG (БЦЖ).

В 1925 году в США официально было объявлено, что женщины могут быть водителями автомобилей, причем не хуже мужчин.

В 1954 году состоялся первый фестиваль джазовой музыки в Ньюпорте, штат Род-Айленд.

В 1955 году в Париже началась первая Конференция парламентариев стран - членов НАТО (с ноября 1966 года - Североатлантическая ассамблея).

В 1957 году Торговая палата США установила национальный праздник - День хот-дога.

В 1968 году была образована компания «Intel». Ее основали - американские инженеры Роберт Нойс и Гордон Мур, получив трехмиллионный «кредит доверия» под «декларацию о намерениях» развернуть разработки больших интегральных схем, зарегистрировали компанию под названием «NM Electronics». Поначалу она занималась выпуском статической оперативной памяти. Вскоре компанию переименовали в «Intel» (по первым слогам термина «integrated electronics»). Конкуренция со стороны японских производителей вынудила ее сосредоточиться на выпуске микропроцессоров. В 1971 году был выпущен первый микропроцессор, а к началу 1980-х годов компания стала главным в мире производителем процессоров. Сегодня компания «Intel» - крупнейший в мире производитель микропроцессоров, а также выпускает полупроводниковые компоненты для промышленного и сетевого оборудования.

В 1985 году была создана электронная игра «Тетрис». Ее придумал и разработал советский программист Алексей Пажитнов. Он работал в Вычислительном Центре при Академии Наук СССР и занимался изучением проблем искусственного интеллекта, компьютерной графикой и вопросами компьютерного распознавания голоса. В основу идеи «Тетриса» была положена американская головоломка «Pentomino Puzzle», придуманная математиком Соломоном Голомбом. «Тетрису» присуждено несколько наград Американской Ассоциацией разработчиков программного обеспечения - как лучшему потребительскому софту, лучшей оригинальной разработке и лучшей развлекательной программе. За 20 лет существования все виды «Тетриса» разошлись по миру фантастическим тиражом, который оценивают в четверть миллиарда экземпляров. Подобной популярности не удавалось достичь ни одной электронной игре.

Неофициальные праздники - День прогулок под дождем и Всемирный день слушания.

Именины у Афанасия, Сергея, Анны, Тихона, Василия, Никона и Арсения.

19 июля

В пятницу нет официальных международных праздников, но есть памятные даты. Так, в 1586 году экспедиция Джона Дэвиса достигла южного берега Гренландии, названного Землей запустения.

В 1695 году в Великобритании в популярном сборнике «Как улучшить хозяйство и торговлю» были опубликованы первые брачные объявления.

В 1814 году английский мореплаватель Флайндерз в своей книге впервые назвал Зеленый континент - Австралией. Через 24 часа после публикации книги он скончался.

В 1900 году открылся Парижский метрополитен. Руководил его сооружением Фюльжанс Бьенвеню, а строительство станций метрополитена шло под руководством архитектора Эктора Гимара. Парижский метрополитен – один из старейших в мире, уступает первенство только лондонскому метро. Первые линии парижского метрополитена прокладывались строго под проезжей частью улиц; отклонение от оси улиц грозило попаданием в подвалы и погреба домов. Некоторые станции имеют искривленную платформу из-за недостаточной ширины улиц. По этой же причине боковые платформы на некоторых станциях не находятся точно друг против друга. Билет на первой ветке «Венсенский замок – Порт-Майо» стоил 15 сантимов для второго класса и 25 сантимов - для первого. Большинство линий в центре было построено к 1920 году. Особенностями парижского метрополитена являются небольшие промежутки между станциями, большая плотность сети метрополитена в центре города и оформление первых станций в стиле модерн дизайнером Эктором Гимаром. Сейчас метрополитен имеет 14 пронумерованных «больших» линий, плюс 2 короткие (3-бис и 7-бис) – бывшие ответвления 3-й и 7-й линий. Длина путей - около 220 км, 383 станции (в том числе пересадочные). Практически все линии подземные, надземных станций только 21. Парижский метрополитен занимает второе место по загруженности (примерно 4,5 млн пассажиров в день) среди метрополитенов Европы, после Московского метрополитена, и 10-ое место в мире.

В 1909 году французский летчик Юбер Латам, приняв вызов газеты «Дейли Мейл», предложившей 1000 фунтов стерлингов первому пилоту, который перелетит на аэроплане через Ла-Манш, потерпел неудачу. Пролетев 10-13 км, он упал в море из-за неисправности двигателя. Латама подобрал французский военный корабль «Гарпун». Через 6 дней успеха добился другой француз - Луи Блерио. Неудачник на следующий год установил рекорд высоты полета.

В 1993 году в США при наборе в армию запретили задавать вопросы о сексуальной ориентации рекрутов. Заработал принцип – «не спрашивай, не отвечай».

В 2003 году была проведена первая в мире операция по пересадке языка. 42-летнему австрийскому пациенту потребовалась операция по поводу злокачественной опухоли языка и части челюсти. Все завершилось успешно.

Неофициальные праздники - День без купальников и Праздник клюканий.

Именины у Антона, Валентина, Архипа, Василия, Александра, Иннокентия, Диона, Глеба, Ульяны, Виктора и Анатолия.

20 июля

В субботу - Международный день шахмат, который отмечается с 1966 года. Этот праздник проводится по инициативе FIDE - Всемирной шахматной федерации, основанной 20 июля 1924 года. FIDE - международная неправительственная спортивная организация, которая объединяет национальные шахматные ассоциации разных стран - на сегодняшний день ее членами являются 188 национальных федераций. В полномочиях FIDE -устанавливать правила игры в шахматы, условия проведения мирового чемпионата и всех других международных соревнований по шахматам, а также присваивать международные шахматные звания. В настоящее время под эгидой FIDE проводится более 40 официальных чемпионатов для молодежи, мужчин, женщин и пожилых людей. Кстати, название игры происходит из персидского языка: «шах мат» - властитель умер. Родиной шахмат является Индия. Там в 5 веке появилась предшественница шахмат - игра чатуранга.

Символично, что 20 июля День шахмат отмечают и в Украине, согласно постановлению Верховной Рады от 2011 года.

Еще 20 июля отмечается «молодой» праздник – Международный день торта. Он проходит под девизом «I CAKE YOU», что значит – «Я приду к тебе с тортом», что, в общем, логично – как, если не тортом с чаем отпраздновать мир и дружбу. Его инициатором выступил «Миланский клуб» Королевства Любви – сообщество друзей, членами которого являются музыканты, кулинары и другие увлеченные творческие натуры. И именно этот союз в 2009 году учредил традицию создания совместных музыкальных тортиков, которая затем была поддержана и другими странами. Впервые в международном масштабе День торта отмечался 20 июля 2011 года.

20 июля 1917 года была зарегистрирована марка BMW. Это было объединение двух компаний - «Rapp Motoren-werke» и «Gustav Otto Flugmaschinenfabrik». Получилась «Bayerische Motorenwerke» - сокращенно BMW. Изначально компания выпускала авиационные моторы. Эмблема BMW на самом деле не что иное, как вращающийся винт самолета. В 1919 году самолет, оснащенный мотором BMW, установил рекорд набора высоты – 9760 м. Однако после поражения Германии в Первой мировой войне и заключения Версальского мирного договора стране было запрещено производить оружие и боевую технику, в том числе и самолеты. Таким образом, BMW была вынуждена перепрофилироваться на выпуск моторов для грузовиков, легких судов и мотоциклов. К концу 1950-х годов компания переживала серьезный финансовый кризис. Контрольный пакет акций BMW хотели продать концерну Daimler Benz. Однако, на собрании акционерам удалось убедить главного держателя акций Герберта Кванта в том, что BMW самостоятельно сможет пережить трудности. В том же году появилась новая модель – BMW 700. Этот автомобиль был прост и доступен широким массам. За шесть лет было продано 29242 автомобиля, что позволило компании не просто выйти из кризиса, но и успешно развиваться.

В 1940 году американский музыкальный журнал «Billboard» опубликовал первый список самых популярных песен.

В 1960 году впервые в истории главой правительства была избрана женщина. Премьер-министром Шри-Ланки стала Сиримаво Бандаранаике.

В 1969 году американский космический корабль «Аполлон-11» совершил первую в истории посадку на Луну. В экипаж входили - Нил Армстронг, Майкл Коллинз и Эдвин Олдрин.

В 2005 году в Канаде на общенациональном уровне вступил в силу закон об однополых браках.

Неофициальные праздники – День губошлепов и День хождения по бордюрам.

Именины у Германа, Сергея, Евдокии, Евфросинии, Фомы и Павла.

21 июля

В воскресенье нет международных праздников, но зато есть национальный. 21 июля - День работников металлургической и горнодобывающей промышленности Украины. Он учрежден указом президента от 1993 года.

Есть 21 июля и памятные даты. К примеру, в 365 году произошло землетрясение, которое частично разрушило одно из семи чудес света - Александрийский маяк. Окончательно маяк исчез в результате очередного землетрясения в 1375 году.

В 1542 году Папа римский Павел III учредил Римскую инквизицию для борьбы с протестантизмом.

В 1983 году на антарктической станции «Восток» была зафиксирована самая низкая температура на планете за всю историю наблюдения −89,2 °C.

Неофициальные праздники - День «или» и День переучета.

Именины у Прокопия, Александра, Николая, Дмитрия и Федора.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная