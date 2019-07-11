В Киеве с 12 по 25 июля ограничат движение транспорта возле станции метро "Днепр"

"Киевавтодор" начинает ремонт транспортного узла вблизи этой станции метрополитена.

В Киеве с 12 по 25 июля частично ограничат движение транспорта возле станции метро "Днепр".

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Как сообщила коммунальная корпорация "Киевавтодор", 12 июля начинается ремонт транспортного узла вблизи этой станции.

"В частности, эстакады с Днепровского спуска на Набережное шоссе (съезд к мосту Метро). Будем обновлять конструкции путепровода (в частности, ригели). Ремонт продлится с 12 по 25 июля. На это время движение транспорта будет частично ограничено", - говорится в сообщении.