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В Киеве с 12 по 25 июля ограничат движение транспорта возле станции метро "Днепр"

20:25, 11 июля 2019
Общество
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kyivcity.gov.ua

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Как сообщила коммунальная корпорация "Киевавтодор", 12 июля начинается ремонт транспортного узла вблизи этой станции.

"В частности, эстакады с Днепровского спуска на Набережное шоссе (съезд к мосту Метро). Будем обновлять конструкции путепровода (в частности, ригели). Ремонт продлится с 12 по 25 июля. На это время движение транспорта будет частично ограничено", - говорится в сообщении.

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Теги: #Киев#транспортпогода в Киеве