"Не думал, что будет такая негативная реакция": Филарет прокомментировал свое интервью пропагандистам РФ

Почетный патриарх подчеркнул, что внимание надо обращать не на то, кому он сказал, а на то – что сказал.

Почетный патриарх Филарет утверждает, что не знал, что его интервью пропагандистскому телеканалу "Россия24" вызовет такую негативную реакцию в обществе. По словам Филарета, если бы он это предвидел, то вероятно отказался бы от интервью.

Об этом он сказал в интервью "Громадскому".

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"Я даю интервью всем, кто ко мне обращается. И я не думал, что будет такая негативная реакция на интервью, которое я давал вражескому каналу. Ведь я и украинским каналам даю интервью, но они извращают мои слова, или выбирают те или иные слова и дают свои комментарии", – отметил Филарет.

Патриарх заявил, что СМИ в подавляющем большинстве направлены на уничтожение Киевского патриархата. Поэтому, по его мнению, ко всей этой информации следует подходить с позиции – поддерживают Киевский патриархат или нет.

В то же время Филарет отметил, что "этому вражескому каналу дал правдивую информацию".

"Он не поддерживает, но он не извратил то, что я сказал. И это уже имеет большое значение, потому что мир, хоть и через вражеский голос, но услышал правду. Одни обращают внимание на то кому дал интервью, а вторые обращают, что сказал патриарх. Так вот надо обращать внимание на то, что сказал патриарх, а не кому сказал", – подчеркнул Филарет.

При этом патриарх добавил, что возможно "ошибся в этом, что дал интервью такому каналу".

Как сообщал УНИАН, на днях почетный патриарх Филарет дал интервью пропагандистскому телеканалу "Россия-24", в котором раскритиковал томос и деятельность Православной церкви Украины.