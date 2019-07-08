Филарет дал интервью российским пропагандистам, в котором раскритиковал томос и ПЦУ

Патриарх заявил российскому телеканалу, что и экс-президент Петр Порошенко, и митрополит Епифаний его "обманули".

Почетный патриарх Филарет дал интервью пропагандистскому телеканалу "Россия-24". В нем Филарет раскритиковал томос и деятельность Православной церкви Украины.

Сюжет под названием "Ничего святого" обнародован в Youtube.

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Филарет, в частности, озвучил претензии к полученному Украиной томосу и несогласие с названием новой украинской церкви. По его мнению, ПЦУ "не является независимой", а название церкви должна быть "Украинская православная церковь".

Также патриарх выразил возмущение по поводу своей роли в жизни украинской церкви после получения томоса.

"Если бы был поставлен вопрос о том, что я отстраняюсь от управления церковью, я бы на такие условия не пошел", – сказал Филарет.

На вопрос журналистки: "правильно ли я понимаю, что вас фактически обманули?" патриарх ответил утвердительно: "и президент обманул, и митрополит Епифаний".

Как сообщал УНИАН, 20 июня почетный патриарх Филарет созвал "поместный собор", на котором объявил о восстановлении ликвидированной УПЦ Киевского патриархата и непризнании томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.