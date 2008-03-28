В одной из киевских гостиниц накрыли нелегальное казино

Сотрудники управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в г. Киеве выявили нелегальное игорное заведение в столичной гостинице «Братислава».

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГНА в г. Киеве, один из топ-менеджеров казино отказался предоставить правоохранительным органам разрешительные документы, ссылаясь на их отсутствие. На вопрос, кто владельцы заведения, менеджер заявил, что они ему не известны. Также он сказал, что только зарабатывает здесь деньги, а документами занимаются другие люди, которых он не знает.

Во время проверки заведения было установлено, что в казино также продавали сигареты и ликероводочные изделия без лицензий на их реализацию.

Налоговиками были изъяты четыре комплекса для игры в карты, игровой комплекс «Американская рулетка», на которые не было предоставлено никаких документов, алкогольные и табачные изделия. Общая ориентировочная стоимость изъятого составляет свыше 1,3 млн. грн.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают владельца игорного заведения.