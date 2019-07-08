На интервью патриарха Филарета российским пропагандистам должны реагировать СБУ - Разумков

На подрывную работу иностранных пропагандистов в Украине под видом СМИ должны реагировать не политики, а СБУ и суды.

На интервью почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета российским пропагандистам, которое он дал в Киеве, должны реагировать СБУ и суд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил на брифинге, комментируя интервью, которое дал в Киеве российским журналистам с государственного телеканала РФ почетный патриарх Филарет.

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Разумков отметил, что оценку присутствия в Украине российских пропагандистов должна дать Служба безопасности.

"Будет правильно, если это будут комментировать не политики, а будут принимать решения соответствующие органы и суд. Причем, мне все равно, это журналист из России, или из другого государства - если он работает против интересов Украины, то реакция СБУ, правоохранителей, суда должна быть в рамках закона и абсолютно компетентной", - сказал Разумков.

Также он добавил, что его личная позиция заключается в том, что ряд телеканалов являются не средствами массовой информации, а одним из видов вооружения в гибридной войне.

Как сообщал УНИАН, в интервью пропагандистскому телеканалу патриарх заявил, что глава ПЦУ и экс-президент Петр Порошенко его предали, и напомнил, якобы он должен был управлять церковью в Украине, а митрополит Епифаний - за границей. Журналисты же использовали фразы о "раскольнике Денисенко", о новом "религиозном расколе" и Томосе как "религиозно-политическом проекте".