Оккупанты в Горловке устроили "тотальную проверку" местных жителей: смотрели даже смартфоны - ИС
03:33, 09 июля 2019Общество
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"Проверка" проводилась вплоть до личного обыска.
REUTERS
Оккупанты в Горловке на прошлой неделе устроили тотальную проверку местных жителей.
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Об этом сообщает «Информационное сопротивление».
Отмечается, что в течение последней недели оккупационная администрация несколько раз подряд проводила "фильтрационно-заградительные» мероприятия в Горловке и окрестностях со сплошной проверкой документов, транспортных средств и «тотальной проверкой» отдельных районах города".
Отмечается, что проверка проводилась «вплоть до личного обыска, проверки документов и мобильных устройств связи у прохожих». К мероприятиям привлекались как силы и средства местной так называемой «полиции», так и боевики различных военизированных формирований типа «военной комендатуры».
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