Оккупанты в Горловке устроили "тотальную проверку" местных жителей: смотрели даже смартфоны - ИС

"Проверка" проводилась вплоть до личного обыска.

Оккупанты в Горловке на прошлой неделе устроили тотальную проверку местных жителей.

Читайте такжеИз-за обстрела боевиков на Донбассе ранен мирный житель

Об этом сообщает «Информационное сопротивление».

Отмечается, что в течение последней недели оккупационная администрация несколько раз подряд проводила "фильтрационно-заградительные» мероприятия в Горловке и окрестностях со сплошной проверкой документов, транспортных средств и «тотальной проверкой» отдельных районах города".

Отмечается, что проверка проводилась «вплоть до личного обыска, проверки документов и мобильных устройств связи у прохожих». К мероприятиям привлекались как силы и средства местной так называемой «полиции», так и боевики различных военизированных формирований типа «военной комендатуры».