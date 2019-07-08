В ПЦУ прокомментировали интервью Филарета российским пропагандистам

Архиепископ Черниговский и Нежинский подчеркнул, кремлевские спецслужбы мстят Филарету за разрыв связей с ними.

Представитель Православной церкви Украины отреагировал на интервью владыки Филарета для российского телеканала «Россия 24», где тот раскритиковал Томос и деятельность Единой церкви.

По мнению заместителя главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратия (Зори), Москва унижает и уничтожает Филарета, а болезнь владыки сделала его союзником россиян в борьбе против Томоса. Архиепископ Черниговский и Нежинский подчеркнул, кремлевские спецслужбы мстят Филарету за разрыв связей с ними, пишет UA.NEWS.

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«Пользуясь болезнью Патриарха Москва унижает и уничтожает его, а он этого уже не способен понять. Спецслужбы Кремля мстят за то, что он когда-то порвал с ними. Сейчас, много лет спустя, появилась возможность отплатить, сделав так, что их враг сам себя уничтожает и унижает. «Мы стали первыми и единственными Российскими журналистами, с Которым согласился встретиться раскольник Денисенко»; «Выходит, что новые, июньские тезисы Филарета практически дословно повторяют все то, о чем представители РПЦ говорили ещё в начале религиозно-политического проекта Томос» — с радостью рапортует кремлевская пропагандистка … Все это четко укладывается в стратегию МП по Украине», — написал представитель ПЦУ Зоря, призвав молиться за здоровье владыки Филарета.

В интервью пропагандистскому телеканалу Филарет заявил, что глава ПЦУ и экс-президент Петр Порошенко его предали и напомнил, будто бы он должен был руководить церковью в Украине, а митрополит Епифаний – за рубежом. Журналисты использовали фразы о «раскольнике Денисенко», о новом «религиозном расколе» и Томосе как «религиозно-политическом проекте».

Недавно владыка Филарет рассказал о том, что сотрудничество с КГБ в советские времена не является грехом.

Напомним, в начале мая 2019 года Филарет заявил о том, что УПЦ Киевского патриархата не ликвидирована и продолжает существование, поскольку он лично такого решения не принимал. В ответ в ПЦУ обнародовали видео, где патриарх Филарет лично поддержал ликвидацию УПЦ КП и согласился на присоединение к Единой поместной церкви. На это у Филарета заявили, что документ не имеет юридической силы и не является решением Объединительного собора.

Глава ПЦУ митрополит Епифаний отметил, что не смотря на заявления почетного патриарха Филарета, УПЦ Киевского патриархата уже не существует.

11 июня Филарет заявил, что не принимает Томос об автокефалии Вселенского патриарха Варфоломея. По его словам, если бы руководство УПЦ КП знало содержания документа, оно бы не поддержало создание Поместной церкви 15 декабря 2018 года.

20 июня Филарет на лично созванном «поместном соборе» решил отменить решение Архиерейского собора от 15 декабря о роспуске УПЦ Киевского Патриархата и отказался от Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

Руководство ПЦУ отметило, что принятые на «поместном соборе» Филаретом решения, не несут никаких юридических последствий.

Перед этим, 14 мая Филарет призвал Епифания «ничего не делать внутри церкви» без его согласия. Также владыка отметил, что президент Петр Порошенко отказался от договоренностей, которые давал ранее, что и стало причиной наметившегося раскола. Договор якобы предполагал, что Филарет продолжает руководить церковью на территории Украины вместе с Епифанием, а глава ПЦУ представляет церковь на мировой арене.