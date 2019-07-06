Новый глава Львовщины пообещал прекратить отток заробитчан из региона

Новый председатель Львовской облгосадминистрации Маркиян Мальский отметил, что местные власти должны сосредоточиться на социальной сфере, медицине, чтобы люди не искали лучших условий жизни, а также подчеркнул важность создания условий для бизнеса.

Новый председатель Львовской облгосадминистрации Маркиян Мальский заверил, что примет ряд мер для прекращения оттока из региона трудоспособного населения.

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Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом Мальский сказал во время представления его президентом Владимиром Зеленским в зале Львовского государственного университета им. Ивана Франко лидерам общественного мнения и представителям местных властей.

По словам Мальского, речь идет об улучшении условий труда и достойной его оплате.

"Нужно работать над привлечением инвесторов, которые будут рассматривать Украину не только как страну с дешевой рабочей силой", - уверен Мальский.

По его словам, чтобы не терять работников, бизнесмены, в частности, повышают им зарплаты. Со своей стороны, местные власти должны сосредоточиться на социальной сфере, медицине, чтобы люди не искали лучших условий жизни.

Председатель Львовской ОГА также отметил важность создания условий для бизнеса.

"Те, кто возвращается с деньгами, преимущественно сталкиваются с бюрократией. А потом мы удивляемся, что их нет. Поэтому есть понимание необходимости работы над дерегуляцией и детенизацией", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 14 июня в Facebook Зеленский предложил жителям Львовской области выбрать среди трех претендентов будущего председателя областной государственной администрации.

Среди претендентов был 35-летний Мальский. Он является адвокатом, кандидатом юридических наук. Был руководителем западно-украинского филиала юридической компании Arzinger. Автор трех книг, более 100 научных и 300 публицистических статей.

5 июля президент своим указом назначил Мальского председателем Львовской ОГА.