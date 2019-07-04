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В Сети показали ржавую воду из кранов в оккупированном Армянске – жители собрались на митинг (фото)

10:03, 04 июля 2019
Общество
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В Армянске из кранов течет ржавая вода / фото RoksolanaToday&Крым,Twitter

В Сети показали ржавую воду, которая течет из кранов в оккупированном Армянске, страдающем время от времени от химических выбросов с завода «Титан».

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Соответствующая фотография опубликована на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.

Отмечается, что местные жители запланировали митинг по поводу проблем с водой.

«Армянск. Такое из крана сейчас. Завтра митинговать будут. Но Воду будут требовать у Украины. Хотите воды – требуйте деоккупации. Это можно у Украины требовать, думаю!», – говорится в описании к фотографии.

фото RoksolanaToday&amp;Крым,Twitter
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Теги: #оккупация#Армянск