В Сети показали ржавую воду из кранов в оккупированном Армянске – жители собрались на митинг (фото)
В Сети показали ржавую воду, которая течет из кранов в оккупированном Армянске, страдающем время от времени от химических выбросов с завода «Титан».
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Соответствующая фотография опубликована на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.
Отмечается, что местные жители запланировали митинг по поводу проблем с водой.
«Армянск. Такое из крана сейчас. Завтра митинговать будут. Но Воду будут требовать у Украины. Хотите воды – требуйте деоккупации. Это можно у Украины требовать, думаю!», – говорится в описании к фотографии.
Армянск— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) July 4, 2019
такое из крана сейчас
Завтра митинговоть будут
Но
Воду будут требовать у Украины
Хотите воды-требуйте деоккупации.Это можно у Украины требовать,думаю! pic.twitter.com/jsDvZoelH2