"У нас тут свое королевство": жители оккупированного Луганска готовятся к отключению света и воды

В оккупированном Луганске - проблемы с подачей воды и электричества.

Боевики террористической организации «ЛНР» на несколько дней оставят временно оккупированный Луганск без электричества и воды.

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Об этом сегодня изданию LIGA.net сообщили местные жители.

"Говорят, что 5 июля отключат вечером и, возможно, дадут свет 7 июля. При такой жаре - это издевательство", - отметили источники.

По их словам, в городе отмечается в последние дни до +37 градусов. "Холодильники потекут, продукты, которые тут покупаем по бешеным ценам, получается, вообще пропадут", - пожаловалась луганчанка Марина, имя которой изменено в целях безопасности.

Она уточнила, что возможно электричества не будет и в других городам ОРЛО, например, Алчевске, Кадиевке, Антраците.

"Воды, которую дают по графику, тоже не будет. Пятый год проблема не решается, никто ничего не объясняет. Понимаете, у нас тут свое "королевство", - иронизирует Марина.

По информации собеседников изд, в Донецке таких проблем практически нет. "Свет отключают очень редко, а горячая и холодная вода была даже в самые тяжелые дни начала войны", - уточнил дончанин Максим.