В ПЦУ рассказали о преследованиях в оккупированном Луганске

Каноническая Православная церковь Украины уже не раз жаловалась на притеснения и преследования на оккупированных частях Луганской и Донецкой областей.

В Православной церкви Украины заявили, что ее священнослужители в Луганске подвергаются преследованиям со стороны фактической власти, установленной на оккупированной территории.

Как сообщил в фейсбуке управляющий Луганской епархией ПЦУ, епископ Луганский и Старобельский Афанасий (Яворский), цитируя сообщение пресс-службы епархии, 4 апреля в управлении Луганской епархии и Свято-Троицкого кафедрального собора Украинской православной церкви (православной церкви Украины) в Луганске были проведены обыски .

Как говорится в сообщении, из телефонного разговора с секретарем епархии протоиереем Анатолием Назаренко, который находится в Луганске, стало известно, что в рамках проведения операции «Стоп-террор» службы «борьбы с экономическими преступлениями» группировки «ЛНР» во время обыска изъяли церковную и украинскую символику, церковные книги и книги национального содержания, официальную переписку, а также рабочие компьютеры. Кроме этого, обыски провели и в частных домах священнослужителей, протоиерея Анатолия Назаренко и иерея Геннадия Курганова.

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Сейчас по обоим священнослужителям ПЦУ ведут «следственные действия», их допрашивают по 5-6 часов в день, им «рекомендовано» не оставлять Луганск, но не запретили совершать богослужения в Свято-Троицком кафедральном соборе Луганска, говорится в сообщении.

Каноническая Православная церковь Украины, как и самая большая из ее предшественниц, Украинская православная церковь Киевского патриархата, уже не раз жаловались на притеснения и преследования на оккупированных частях Луганской и Донецкой областей. Особенно обострилось положение в последнее время, когда фактическая власть незаконных вооруженных сепаратистских группировок «ДНР» и «ЛНР», признанных в Украине террористическими, стала требовать от общин ПЦУ регистрироваться по их «законам», угрожая возможностью полного запрета деятельности этих общин и их священнослужителей и конфискацией их имущества.