Тяжелобольного политзаключенного Бекирова могут перевезти в Армянск, где нет условий для его содержания

Адвокат незаконно удерживаемого активиста надеется, что это дело "станет исключением для крымского судопроизводства, и Бекирова отправят под домашний арест".

Тяжелобольного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, обвиняемого в аннексированном Крыму в незаконном хранении боеприпасов, могут вывезти в Армянск, где нет условий для его содержания.

Как сообщает "Крым.Реалии", об этом сегодня на заседании общественного объединения «Крымская солидарность» рассказал адвокат Бекирова Алексей Ладин.

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Он надеется, что 3 июля подконтрольный Кремлю «Верховный суд Крыма» удовлетворит апелляцию защиты на продление Бекирову срока содержания в СИЗО и смягчит ему меру пресечения.

«Есть определенные надежды, что это дело всё же станет исключением для крымского судопроизводства, и Бекирова отправят под домашний арест», - сказал он.

Ладин рассказал, что начал знакомиться с материалами уголовного дела, в ближайшее время его направят на рассмотрение в суд.

«Ничего нового в материалах дела мы не увидели. Эдема Бекирова обвиняют в том, что он передал почти 14 кг боеприпасов и взрывчатки засекреченному свидетелю. Напомню, я с самого начала говорил о том, что человек с инвалидностью первой группы, без ноги, который недавно перенёс инфаркт и операцию на сердце, не мог поднять больше одного килограмма без последствий. Обвинение - абсолютный абсурд», - заявил адвокат.

Пока реакции российской прокуратуры или службы исполнения наказаний на эти заявления Ладина нет.

Житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Бекиров был задержан на въезде в аннексированный Крым, когда он направлялся на полуостров для посещения матери и родственников.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря 2018 года российские силовики задержали Бекирова на админгранице с оккупированным Крымом. Его обвиняют в хранении, распространении и транспортировке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.

У Бекирова ампутирована нога, он болен сахарным диабетом, перенес инфаркт и операцию на сердце. Дочь активиста не раз заявляла об ухудшении состояния его здоровья.

6 июня подконтрольный Кремлю так называемый «Киевский райсуд Симферополя» до 12 августа продлил арест Бекирову.

Адвокат Ислям Велиляев заявил, что тяжелобольной Бекиров может не выдержать еще два месяца ареста.

11 июня Европейский суд по правам человека обязал власти РФ немедленно поместить Бекирова в больницу.

12 июня ФСБ РФ завершила следствие по делу Бекирова. Он не признал вину и полностью подтвердил свои показания, ранее предоставленные в ходе следствия, а также уточнил по часам и по датам, с кем и где находился в то время, когда он якобы «передавал взрывчатку и боеприпасы».

25 июня Ладин сообщил, что Бекирова вывозили в больницу имени Семашко в Симферополе, где взяли анализы крови внутривенно и из пальца (для проверки уровня сахара), а также в кардиоцентр на консультацию к кардиологу. «Манипуляции врачей, по итогам которых было составлено заключение, заняли 20-30 минут. То есть, это очередной формальный вывоз в больницу. По словам врачей, сахар у него был в норме. Но Бекиров мне объяснил, что пониженный сахар вызван тем, что он практически перестал питаться в СИЗО, поскольку опасается именно скачка уровня сахара. Он мне так и говорит: «Я боюсь есть, потому что сахар может подскочить, и ситуация может быть вплоть до комы», - сообщил Ладин.

Также адвокат отметил, что кардиолог оценил степень риска его здоровью, как «очень высокий».