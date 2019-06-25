Тяжелобольной крымский политзаключенный Бекиров практически ничего не ест в СИЗО - адвокат

Эдем Бекиров подтвердил защитнику, что его вывозили в симферопольскую больницу имени Семашко и кардиоцентр на консультацию к кардиологу.

Тяжелобольной крымско-татарский активист Эдем Бекиров, которого ФСБ в Крыму обвиняет в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, «практически ничего не ест, опасаясь «скачка» уровня сахара в крови».

Об этом после посещения Бекирова в симферопольском СИЗО адвокат Алексей Ладин сообщил изданию Крым.Реалии.

Читайте такжеВ СИЗО, где содержится Бекиров, эпидемия коры - Денисова

Активист подтвердил защитнику, что его действительно вывозили в больницу имени Семашко в Симферополе, где взяли анализы крови внутривенно и из пальца для проверки уровня сахара), а также в кардиоцентр на консультацию к кардиологу.

«Манипуляции врачей, по итогам которых было составлено заключение, заняли 20-30 минут. То есть, это очередной формальный вывоз в больницу. По словам врачей, сахар у него в норме. Но Бекиров мне объяснил, что пониженный сахар вызван тем, что он практически перестал питаться в СИЗО, поскольку опасается именно скачка уровня сахара. Он мне так и говорит: «Я боюсь есть, потому что сахар может подскочить, и ситуация может быть вплоть до комы», - сообщил Ладин.

Также адвокат отметил, что кардиолог оценил степень риска его здоровью как «очень высокий».

Как сообщал УНИАН, 12 декабря 2018 года российские силовики задержали Бекирова на админгранице с оккупированным Крымом. Его обвиняют в хранении, распространении и транспортировке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.

У Бекирова ампутирована нога, он болен сахарным диабетом, перенес инфаркт и операцию на сердце. Дочь активиста не раз заявляла об ухудшении состояния его здоровья.

6 июня подконтрольный Кремлю так называемый "Киевский райсуд Симферополя" до 12 августа продлил арест Бекирову.

Адвокат Ислям Велиляев заявил, что тяжелобольной Бекиров может не выдержать еще два месяца ареста.

11 июня Евросуд по правам человека обязал власти РФ немедленно поместить Бекирова в больницу.

12 июня ФСБ РФ завершило следствие по делу Бекирова. Он не признал вину и полностью подтвердил свои показания, ранее предоставленные в ходе следствия, а также уточнил по часам и по датам, с кем и где находился в то время, когда он якобы «передавал взрывчатку и боеприпасы».