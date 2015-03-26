Автобус под Горловкой обстреляли из миномета - милиция

Об этом в Фейсбук сообщил замначальника Донецкого ОблУВД Илья Кива.

"Сегодня, около 19 часов в районе Артемовска, через 10 км после пересечения украинского блок-поста на фугасе подорвался пассажирский автобус с мирными жителями. Сразу после этого НВФ ДНР открыли по автобусу с пассажирами - жителям Артемовска Донецкой области минометный огонь. Вследствие взрыва и обстрела погибло 4 и ранены 19 ни в чем не повинных гражданских лиц", - сообщил Кива.

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Кроме того, по его словам, минометный обстрел, открытый террористами, препятствовал машинам украинских ГСЧС и скорой помощи оказать помощь пострадавшим мирным гражданам.

"В данный момент на месте трагедии помощь жителям Донбасса оказывают украинские силовики", - сообщил он.