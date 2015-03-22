Штаб АТО: задержаны несколько причастных к расстрелу сотрудника СБУ в Волновахе

Об этом сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеНа Донетчине обнаружили два тайника боевиков с российским оружием (фото)"Вчера в городе Волноваха на улице был убит сотрудник СБУ. Преступники завладели автоматом погибшего силовика и скрылись. Личности подозреваемых установлены, часть злоумышленников уже задержана, кроме непосредственного исполнителя преступления. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются", - сказал Андрей Лысенко.

Как сообщал УНИАН, 21 марта на одной из улиц Волновахи неизвестные из автоматического оружия расстреляли сотрудника СБУ. Как сообщил начальник Главного управления МВД в Донецкой области Вячеслав Аброськин, пострадавший от полученных ранений умер в машине скорой помощи.