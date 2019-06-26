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В Украину не пустили депутата Госдумы РФ и вернули обратным авиарейсом

12:34, 26 июня 2019
Общество
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Гражданин РФ не пропущен через государственную границу / фото ГПСУ

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

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25 июня вечером рейсом из Риги в аэропорт «Борисполь» прибыл депутат Госдумы РФ. «Во время мероприятий пограничного контроля пассажиров в пункте пропуска «Борисполь» пограничники остановили гражданина России. Пограничники выяснили, что российскому политику запрещен въезд в Украину правоохранительными органами», - говорится в сообщении.

Гражданин РФ через государственную границу не пропущен и возвращен обратным рейсом.

В Госпогранслужбе не стали раскрывать личность депутата Госдумы. «Нам эту информацию не предоставил пограничный контроль», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, гражданке Российской Федерации и видеоблогеру Анастасии Ивлеевой запрещен въезд в Украину сроком на три года.

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Теги: #Украина#депутаты#Госдума РФ