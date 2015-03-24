Из МВД уволили сотрудницу за симпатии к сепаратистам - Геращенко

Об этом сообщил нардеп и советник министра внутренних дел Антон Геращенко, пишет Lb.ua.

"Девушка родом из Донецка, была устроена в подразделение патрульной службы Николаевской области по протекции бывшего руководителя Николаевской милиции, который сам был родом из Донецка и был уволен министром МВД Арсеном Аваковым в соответствии с законом о люстрации", - написал Геращенко в Facebook.

По его словам, информация о гражданке (которая зарегистрирована в соцсети как Танечка Абрамова, - ред.) была на контроле Службы Безопасности Украины и МВД.

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"Изучались ее контакты на предмет связей с сепаратистским подпольем Николаевщины. Однако таковых обнаружено на настоящий момент не было", - добавил советник Авакова.

"Многие тысячи жителей Донбасса были втянуты в сети путинской пропаганды и думая, что играются в игрушки, раскачивали ситуацию на Донбассе сами, не понимая что творят", - добавил Геращенко.

В то же время, по словам представителя МВД, если Абрамова не совершала уголовных преступлений, то её не за что привлекать к уголовной ответственности.

"Те, кто из них не совершали преступлений, не должны привлекаться к уголовной ответственности только за то, что они помахали флагом или постояли рядом. Те, кто совершили преступления и публично призывали отделить Донбасс от Украины, убивали, грабили и насиловали, должны ответить по Закону", - добавил Геращенко.

Нардеп предложил девушке поработать в другой сфере и только после того, как докажет свою любовь к Украине, сможет претендовать на работу на государственной службе.