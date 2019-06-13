В Польше в ДТП погибли три украинца, четвертый – в тяжелом состоянии

Водитель Opel Astra потерял контроль над автомобилем, съехал с дороги и врезался в дерево.

В Польше в результате дорожно-транспортного происшествия погибли трое граждан Украины, четвертый находится в больнице с тяжелыми травмами.

Об этом сообщает Interia.pl.

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Авария произошла в среду, 12 июня, после 17:00 на местной дороге между Пщевом и Новым Гожицком.

Водитель Opel Astra потерял контроль над автомобилем, съехал с дороги и врезался в дерево.

Отмечается, что в автомобиле ехали четверо граждан Украины: двое погибли на месте, еще один в больнице.

"К сожалению, несмотря на усилия врачей, один из них умер во время операции. Эти мужчины были в возрасте 31-38 лет", - рассказали в полиции в Мендзыжеч.

Четвертый участник ДТП, 19-летний украинец, находится в больнице в Гожув, его состояние оценивают как очень тяжелое.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 11 июня, в Тячевском районе на Закарпатье грузовик Зил-131 слетел с дороги в горную реку - погибли пять человек.