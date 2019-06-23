В Марш равенства в Киеве принимают участие около 2,5 тысячи человек (фоторепортаж)

В Марше представлены различные организации, а также здесь есть военные из ЛГБТ-сообщества.

В центре Киева проходит Марш равенства - мирное шествие за права человека для ЛГБТ-сообщества.

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятии участвуют около 2,5 тысячи человек.

Когда колонна только стартовала с места, один человек бросился на участников, но его отвели в сторону.

Колонна проходит по улице Владимирской, по бокам ее сопровождают противники акции, в частности, выступают с мегафоном о «традиционных ценностях» и жалуются на закрытые станции метро.

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Они держат плакаты с лозунгами против проведения мероприятия. В частности, «Пропаганда гомосексуализма является угрозой национальной безопасности», «Содомия - дорога в ад», «Украина - не Содом", "Бог, семья, Украина» и «Гей-парад на крови: позор МВД».

А участники марша скандируют: «Наша традиция - это свобода», «Права человека - превыше всего», «Мой город - город свободных».

Участники марша движутся по бульвару Шевченко в сторону Бессарабского рынка. За безопасностью следит значительное количество правоохранителей.

Также перед началом мероприятия возле университета Шевченко собралась большая группа противников акции, которые держали флаги, в частности, организации «Традиция и порядок».

В марше участвует, в частности, посол Канады в Украине Роман Ващук.

В Марше представлены различные организации, а также здесь есть военные из ЛГБТ-сообщества.

Как сообщал УНИАН, в Киеве полицейские задержали 9 человек, которые планировали провокации на Марше равенства.