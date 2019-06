Календарь событий: как принимали Конституцию Украины, первый полет «Боинга», истории «летающей тарелки» и пульта для телевизора, Тайсон и ухо Холифилда

24 июня

В понедельник нет международных официальных праздников, зато есть много значимых памятных дат. Так, в 1717 году 24 июня (в день Святого Иоанна) представители английских масонских лож собрались в пивной «Гусь и вертел» и учредили Великую ложу Англии - объединение всех имевшихся лож. Таким образом масонство оформилось как организованное движение.

В 1793 году французский Конвент принял первую демократическую конституцию, хотя она так и не была приведена в действие. Между тем, Франция была провозглашена республикой. В 1894 году на конгрессе в Париже, созванном по инициативе барона Пьера де Кубертена, были приняты решения об образовании Международного олимпийского комитета и проведении раз в четыре года Олимпийских игр. В 1901 году в Париже открылась первая выставка тогда еще малоизвестного 19-летнего художника из Барселоны Пабло Руиса Пикассо.

В 1916 году впервые сумма гонорара звезды Голливуда составила семизначное число. Мэри Пикфорд подписала контракт со студией «Paramount Pictures» на сумму 1 миллион 40 тысяч долларов. В 1930 году впервые был использован радар для обнаружения самолетов. Это произошло в Анакостии, округ Колумбия. В 1934 году столица Украины была перенесена из Харькова в Киев. В 1940 году впервые телекамеры были использованы для освещения политического события - съезда республиканцев, выбиравших своего кандидата на президентские выборы в США.

В 1982 году произошел инцидент с Boeing 747: после прохождения через облако вулканического пепла у самолета отказали двигатели. На высоте 3 тысячи метров их удалось запустить, и лайнер благополучно долетел до аэропорта Халим в Джакарте.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе в соцсетях, - День феи и День разноцветных стекол.

Именины у Ефрема, Варфоломея, Варнавы и Марии.

25 июня

Во вторник – Международный день мореплавателя. Он был учрежден в 2010 году резолюцией государств-членов Международной морской организации. День посвящен именно морякам торгового флота, которые, в отличие от военных моряков, своего международного праздника ранее не имели. Международная морская организация (IMO) - это специализированное учреждение ООН, отвечающее за вопросы безопасности судоходства и предотвращения загрязнения морской среды судами. Она была образована 6 марта 1948 года в Женеве. На сегодня в нее входят 173 государства-члена и 3 ассоциированных члена.

25 июня - День таможенной службы Украины. Он причастен к дате принятия Верховной Радой в 1991 году закона о таможенном деле. Соответствующий указ президента Украины о праздничных и памятных датах был подписан 22 июня 1992 года. Поздравляем всех причастных к празднику!

В 1580 году в этот день была опубликована «Книга согласия», в которой были изложены основы лютеранства.

В 1907 году произошло ограбление инкассаторской кареты в Тифлисе, организованное Иосифом Джугашвили - Сталиным.

В 1951 году была показана первая цветная коммерческая телепередача. Компания «CBS» снимала в Нью-Йорке четырехчасовое шоу Артура Годфри, которое передавалось в Балтимор, Филадельфию, Бостон и Вашингтон. Самое интересное, что у телезрителей тогда не было цветных телевизоров, а сама компания владела примерно тремя дюжинами таковых. В 1957 году была изобретена игрушка «летающая тарелка». Ее придумал американец Уолтер Фредерик Моррисон. Изобретение потом назвали летающим диском «фрисби». Моррисон умер в своем доме в штате Юта в возрасте 90 лет. Впервые свое изобретение он представил публике в 1948 году под названием Whirlo-Way - что-то вроде «путь вращения». Эта штуковина покорила мир. В 1967 году состоялся первый показ телепередачи в прямом эфире во всемирном масштабе. Программа «Наш мир» передавалась в 24 страны на пяти континентах, 400 миллионов телезрителей наблюдали за выступлением группы «The Beatles», впервые исполнившей песню «All You Need Is Love».

1978 год - этот день считается Днем рождения радужного флага - символа ЛГБТ-движения.

В 2009 году власти КНР обвинили Google в распространении порнографии и закрыли к нему доступ.

Неофициальные праздники - День улыбок незнакомым людям и Всемирный день витилиго.

Именины у Онуфрия, Петра, Анны, Андрея, Ивана, Степана и Марии.

26 июня

В среду - Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, или проще - Международный день борьбы с наркотиками. Он был учрежден в 1987 году Генассамблей ООН. Но Организация Объединенных Наций признает, что, несмотря на продолжающуюся активизацию усилий международного сообщества, мировая проблема наркотиков по-прежнему представляет собой серьезную угрозу для здоровья населения и безопасности, и благополучия людей, особенно молодежи, а также для национальной безопасности и суверенитета государств.

Еще 26 июня – Международный день в поддержку жертв пыток. Он учрежден ООН в 1997 году. День проводится с целью искоренения пыток и обеспечения эффективного функционирования принятой в 1984 году Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

В 1896 году в этот день в Новом Орлеане открылся первый в мире кинотеатр. Он был рассчитан на 400 мест.

В 1945 году в СССР было учреждено звание. На следующий день первым и единственным обладателем его стал Сталин.

Также в 1945 году 26 июня на конференции в Сан-Франциско представителями 50 государств был подписан Устав Организации Объединенных Наций.

В 1957 году Совет по медицинским исследованиям Великобритании опубликовал исследования, где приводились доказательства высокой зависимости заболеваний раком легкого от курения.

В 1979 году легендарный Мохаммед Али объявил, что покидает бокс.

Неофициальные праздники - День рождения зубной щетки, День теней на стене и День спиритизма.

Именины у Акулины, Анны, Антонины, Ивана, Саввы, Пелагеи, Андрея, Дмитрия, Алексея и Александра.

27 июня

В четверг - Всемирный день рыболовства. Он учрежден решением Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства в 1984 году. Рыбалка - одно из самых массовых увлечений человечества. Кто хоть раз побывал на водоеме с удочкой, насладился радостью общения с природой и поймал первую в своей жизни рыбу, тот этого не забудет никогда. Рыбалка настолько увлекательна, что со временем у новичков она нередко перерастает во всепоглощающую страсть. Начиная с 2017 года, 27 июня по решению Генеральной Ассамблеи ООН отмечается День микро-, малых и средних предприятий. Именно они являются основой экономики большинства стран, играют решающую роль в деле борьбы с нищетой и обеспечения развития.

27 июня 1615 года чай впервые привезли в Европу.

В 1964 году в Вашингтоне был открыт памятник Тарасу Шевченко.

В 1967 году в английском Энфилде был установлен первый в мире банкомат по выдаче наличных денег.

В 2010 году в Исландии вступил в силу закон об однополых браках, и в тот же день впервые в мире в официальный однополый брак вступила глава правительства этой страны, премьер-министр Йоханна Сигурдардоттир.

Неофициальный праздник - День записывания случайных мыслей.

Именины у Александра, Георгия, Елисея, Мефодия, Павла, Мстислава, Николая и Владимира.

28 июня

В Украине - День Конституции. Именно 28 июня 1996 года Верховная Рада приняла Конституцию Украины - первую Конституцию независимого украинского государства. Депутаты работали над документом, оставаясь в сессионном зале всю ночь - с 27 на 28 июня. Парламентарии учли замечания президента, а также поддержали все спорные статьи проекта - о государственных символах, государственном языке, праве частной собственности. Принятие Конституции закрепило правовые основы независимой Украины, ее суверенитет и территориальную целостность. Принятие Конституции было важнейшим шагом в обеспечении прав человека и гражданина, содействовало дальнейшему повышению международного авторитета нашей страны на мировой арене.

Читайте такжеДень Конституции 2019: сколько будут отдыхать украинцы

Есть в четверг и памятные даты. Так, в 1635 году французы основали в Карибском море колонию Гваделупа. В 1904 году произошло одно из крупнейших кораблекрушений XX века: норвежское пассажирское судно «Нордж» разбилось на рифах близ острова Роколл. Трагедия унесла жизни 635 человек. В 1919 году в этот день был подписан Версальский мирный договор, положивший конец Первой мировой войне. Немцы

Символично, что в этот же день 1919 года была Образована Лига наций, на смену которой в 1945 году учредили ООН.

В 1997 году за 30 секунд до конца третьего раунда экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон, обиженный на защищавшего чемпионский титул Эвандера Холифилда за удар головой в лицо, впился в его ухо и откусил кусочек. Бой был остановлен, но после предупреждения Тайсону рефери Лейн разрешил продолжить соревнование - и новый кусок уха чемпиона оказался в зубах Тайсона. Поединок был прекращен, а Тайсон дисквалифицирован.

Неофициальные праздники - День клавиши CAPS LOCK, День «Возьми собаку на работу», День карусельной лошадки и День числа Тау.

Именины у Григория, Модеста, Ефрема, Августина и Лазаря.

29 июня

В субботу нет официальных международных праздников, но есть значимые даты. Так, в 1174 году Полтаву впервые упомянули в Ипатьевской летописи, правда, под названием Лтава. Название Полтава появилось в 1430 году. В 1916 году состоялся первый полет самолета компании «Боинг». История следующая: этот гидросамолет на двух поплавках - Boeing 1 B&W - американский инженер Уильям Боинг построил в лодочном сарае на берегу озера Юнион. 29 июня 1916 года для его испытания он нанял профессионального пилота, однако тот опоздал, и отчаянный конструктор сам решил сесть за штурвал. Самолет, именуемый еще как «Модель 1», имел полотняно-деревянную конструкцию типа биплан с крыльями разного размаха и элеронами на верхнем крыле. Уже 15 июля 1916 года Боинг зарегистрировал свою компанию, которая годом позже получила название «Boeing Airplane Company». Уже через два года 50 гидросамолетов для военно-морского флота строились в цехах, где работало более 300 человек. К 1927 году «Боинг» стал изготавливать истребители и почтовые самолеты. Заказы исчислялись несколькими сотнями аппаратов в год. В 1929 году компания вошла в число лидеров американского авиастроения. Сейчас «Боинг» является крупнейшим в мире производителем гражданских и военных самолетов, основным подрядчиком НАСА и одной из ведущих американских компаний, активно экспортирующих свою продукцию. Ее заказчики - 145 стран. В 1925 году американец Марвин Пипкин запатентовал электрическую лампочку с матовым покрытием. Кстати, первую лампочку изобрел Томас Эдисон.

В 1958 году Бразилия впервые стала чемпионом мира по футболу.

В 1964 году американец Роберт Адлер изобрел и запатентовал пульт дистанционного управления телевизором. Люди получили возможность переключать телевизионные каналы, не вставая с дивана. Первый пульт представлял собой полукилограммовую коробку с единственным переключателем, которая присоединялась к телевизору проводом. В 1974 году произошел редчайший в истории случай: британский хит-парад возглавил французский исполнитель - Шарль Азнавур с песней «She». В 1995 году в Сеуле рухнул супермаркет Sampoong, погибли 502 человека.

Неофициальные праздники - День поисков кладов и секретов, Международный день тропиков и Международный день промышленного дизайна.

Именины у Петра, Михаила, Ефрема, Константина и Тигрия.

30 июня

В воскресенье - Международный день астероида, учрежденный ООН в 2016 году в «целях повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами». Дата выбрана не случайно - 30 июня 1908 года произошла масштабная астероидная катастрофа – с Землей столкнулся Тунгусский метеорит. Взрывную волну, схожую по мощности с взрывом водородной бомбы, зафиксировали ученые разных стран, на территории 2 тысяч квадратных километров были повалены деревья, погибли животные, пострадали люди. Однако, исследователи, ученые и энтузиасты до сих пор не пришли к единому мнению по этому событию. Инициатива же учреждения даты принадлежит Ассоциации исследователей космоса и поддержана Комитетом по использованию космического пространства в мирных целях. А главные идеологи Дня – рок-музыкант, гитарист группы «Queen» и астрофизик Брайан Мэй и режиссер Григ Рихтерс. Их сотрудничество началось в феврале 2014 года, когда Брайан Мэй написал музыкальное сопровождение для фильма-катастрофы Рихтерса о падении крупного астероида на Лондон. В результате и родилась идея о создании Дня астероида. Астероид – небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца и не имеющее атмосферы. Астероиды имеют неправильную форму и значительно уступают по размерам и массе планетам. Точное определение термина «астероид» до сих пор не установлено, до 2006 года астероиды также называли малыми планетами.

30 июня в Украине - День молодежи. Традиционно он отмечается в последнее воскресение июня. Примечательно, что праздник в этом году пришелся на трехдневный уик-энд, который образовался в связи с празднованием Дня конституции 28 июня. День молодежи в нашей стране начали отмечать еще в составе Советского Союза. После того, как Украина получила независимость, в 1994 году президент Леонид Кравчук подписал указ о праздновании Дня молодежи по и нициативе молодежных организаций. В 1893 году в ЮАР, на руднике Яхерсфонтейн был найден алмаз «Эксельсиор» весом 995 карат.

В 1894 году в Лондоне был открыт знаменитый Тауэрский мост. История следующая: во второй половине 19 века из-за возросшего автомобильного и пешеходного движения в районе порта в Ист-Энд британской столицы встал вопрос о строительстве новой переправы восточнее «Лондонского моста». В 1876 году был создан комитет для решения этой проблемы, который организовал конкурс на лучший проект будущего моста. В 1884 году был объявлен победитель и принято решение о строительстве моста, предложенного инженером Горасом Джонсом. После его смерти в 1887 году строительство возглавил Джон Вольфе-Берри. Строительные работы начались 21 июня 1886 года и продолжались в течение 8 лет. На строительство было затрачено свыше одного миллиона фунтов. 30 июня 1894 года мост был торжественно открыт Принцем Уэльским Эдуардом и его супругой принцессой Александрой. Тауэр бридж, или Тауэрский мост, выполняет важную функцию: в нормальном режиме по нему едет нескончаемый поток машин. В определенные часы мост раздвигается, чтобы пропустить крупное судно. 60-метровые кирпичные устои моста имитируют форму готических башен. Кроме проезжей части, на мосту устроен переход для пешеходов, служащий для связи между берегами при разведенном нижнем пролете и обслуживается лестницами и лифтами внутри башен. Тауэр бридж уже более ста лет является визитной карточкой британской столицы. Англичане ласково называют его «стальным скелетом в каменной рубахе». С башен моста открывается великолепный вид на город, а на его фоне любят фотографироваться туристы со всего мира.

В 1905 году Альберт Эйнштейн в статье «Об электродинамике движущихся тел» изложил основы Теории относительности.

В 1948 году ученые Уильям Шокли, Уолтер Браттейн и Джон Бардин из «Bell Laboratories» объявили о создании транзистора.

В 1997 году в Великобритании вышла первая книга о Гарри Поттере - «Гарри Поттер и философский камень».

Неофициальный праздник - День разбрасывания монеток.

Именины у Исмаила, Иосифа, Пелагеи, Никиты, Кирилла, Дины и Максима.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная